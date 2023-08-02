Мобилизация в РФ. Путин ищет большую войну, а не отступление в Украине

Изменения в законе о мобилизации в России свидетельствуют, что Путин готовится к большой войне, пишет в колонке для Financial Times Александр Габуев. "Законодательство, которое позволяет Кремлю посылать на войну еще сотни тысяч людей, свидетельствует о печальной правде: Владимир Путин не ищет выхода из своей катастрофической войны в Украине, а готовится к еще большей войне", — утверждает аналитик.

По его мнению, многие в Украине и на Западе хотят верить, что российский президент в тупике. Но несмотря на давление санкций, постепенное отвоевывание оккупированных территорий украинской армией и конфликт в российской военной верхушке, Кремль до сих пор считает, что может позволить себе длительную войну.

Военный бюджет Кремля все еще наполнен деньгами благодаря прибыли от продажи энергоносителей в прошлом году, а также гибкости российских экспортеров, которые нашли новых клиентов в Китае. Если давление на бюджет обострится, российский Центральный банк может пойти на дальнейшую девальвацию рубля. Это облегчит выплаты солдатам, сотрудникам оборонной промышленности и спецслужбам, которые держат российскую элиту и общественность под давлением и позволяют Путину придерживаться своего политического курса, считает автор.

Что касается самих боевых действий, Кремль, кажется, все еще не взволнован украинским контрнаступлением, пишет Габуев. Путин делает ставку на то, что российская живая сила, которую потенциально можно мобилизовать, в три-четыре раза больше украинской. Единственная актуальная задача — иметь возможность использовать этот ресурс: мобилизовать гораздо больше людей, вооружить их, обучить их и отправить воевать, объясняет аналитик.

Именно это и является целью нового закона. Отныне правительство может присылать повестки такому количеству мужчин, которое посчитает нужным. Верхний возрастной предел для обязательной службы увеличен с 27 до 30 лет, и в будущем может быть снова повышен.

Как только получатель повестки получит электронное призывное сообщение, границы России будут немедленно для него закрыты. Законодательством также ужесточают наказание за отказ служить. "Эти шаги вместе с масштабными государственными инвестициями в расширение производства оружия должны помочь Путину создать большую и лучше оснащенную армию", — заключает аналитик.

По его мнению, параллельная тактика — это подавление экономики Украины. Понимая, что украинский бюджет существует на жизнеобеспечении западных союзников, Кремль хочет лишить Киев всех источников поступлений. Для этого Москва не только вышла из соглашения о зерне, но и нанесла массированные авиаудары по портам, чтобы уничтожить любую возможность восстановления соглашения.

Такая же логика лежит в основе авиаударов России по гражданской инфраструктуре: они направлены на то, чтобы сделать украинские города непригодными для жизни и помешать усилиям по реконструкции. "Кремль надеется, что быстрое восстановление российской армии и постепенное уничтожение украинской экономики и вооруженных сил приведет к росту разочарования Запада и снижению материальной поддержки Киева", — пишет автор колонки в FT.

Он добавляет, что для того, чтобы ускорить этот процесс и сломать волю Запада, Москва угрожает эскалацией, в том числе благодаря распространению конфликта на территорию НАТО через Беларусь — с помощью базирующихся там наемников "Группы Вагнера".

Пока Путин будет оставаться у власти, заключает исследователь, Москва будет направлять свои все еще огромные ресурсы на достижение его одержимой идеи уничтожения и подчинения Украины. Любая долгосрочная стратегия Запада должна принимать во внимание эту реальность.

Напомним, председатель комитета Госдумы России по обороне Картаполов выступил с критикой российских депутатов, которые предложили предоставлять отсрочку от мобилизации родителям троих детей или детей с инвалидностью. По его словам — это "сохранение комфортной жизни уклонистов", тогда как "большой войной уже пахнет".

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