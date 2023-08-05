"Конец истории" и война в Украине. Размышления по поводу саммита в Саудовской Аравии

Чтобы просчитать финал игры, необходимо найти место России в Европе и вспомнить, как осуществлялось расширение НАТО после окончания Холодной войны. Мнение.

В эти выходные Саудовская Аравия проводит мирные переговоры, чтобы попытаться вывести ситуацию в Украине из тупика.

Эр-Рияд (который Вашингтон в прошлом году отчитал за высокие цены на нефть, пополнившие московскую казну), надеется, что эти обсуждения приведут к еще одну мирному саммиту, который будет содействовать выдвинутым Украиной условиям, что означает возвращение территории, которую Россия оккупировала с 2014 года, вкупе с репарациями.

На саммит прибудет советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, а также делегации из Бразилии, Индии и Южной Африки. России не будет.

Саудовская Аравия приготовила оливковую ветвь, поскольку доноры в Вашингтоне устали, а разногласия между США и ЕС в отношении финальной игры этой войны все растут. Там, где Вашингтон склоняется к урегулированию путем переговоров, европейцы набрались смелости поддерживать Украину до полной победы (хотя после атак беспилотников на Москву Европейская комиссия заявила, что Украина должна использовать предоставленное оружие только в целях самообороны).

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и президент Украины Владимир Зеленский в Джидде Фото: Getty Images

Остаются две неизменные силы. На большей части Запада преобладает морально заряженное, инстинктивное и эмоциональное групповое мышление, которое видит в этой борьбе сентябрьский "мюнхенский момент" 1938 года. Хуже того, некоторые призывают к уничтожению России, чтобы повторить "карательный" и в конечном счете хрупкий мир посредством аннексии и контрибуции — как тот, что был навязан Германии на Парижской мирной конференции в 1919 году. Мы знаем, к чему это привело.

Обратите внимание на то, что в отношении Украины неоконсерваторы, задумавшие и развязавшие неудачную войну в Ираке в 2003 году, теперь находятся в одной ложе с левыми Guardian.

Это не рецепт здравого стратегического суждения.

Россия, несмотря на свою ослабленную военную и экономическую мощь, продолжит максимально защищать стратегические интересы у своего западного порога. Она не откажется ни от Донбасса, ни от Крыма, не потерпит членства Украины в НАТО.

Эти реалии делают финал неуловимым. Что произойдет, если через год конфликт останется замороженным?

На этой неделе Москва приняла новый закон о мобилизации, позволяющий отправить в бой дополнительные сотни тысяч военнослужащих, что еще раз показывает, что Путин готовится к долгой войне.

Директор Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев утверждает, что "Путин делает ставку на то, что российские силы, которые потенциально можно мобилизовать, в три-четыре раза больше, чем украинские".

Он утверждает, что любая долгосрочная стратегия западной поддержки Украины должна учитывать эту реальность. Пока Путин сохраняет власть, он будет плевать на то, что превратит Украину в недееспособное государство, чтобы не дать ей стать частью НАТО. Москва говорила почти то же самое после саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда президент Джордж Буш заявил, что хочет, чтобы в альянс вошли Украина и Грузия.

Источник.

Тогдашний американский посол в Москве Уильям Бернс — ныне директор ЦРУ — сказал госсекретарю США Кондолизе Райс, что "вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты (не только для Путина). За более чем два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками, от бездельников в темных закоулках Кремля до самых резких либеральных критиков Путина, я так и не нашел никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО как нечто иное, чем прямой вызов российским интересам".

Столкновение с этой историей, как столкновение с ужасом войны, неприятно. Это не оправдание или защита незаконного вторжения России или отрицание того, что Путин является непримиримым фашистом. Не стоит также пренебрегать ужасающими человеческими жертвами и разрушениями с обеих сторон. И дело не только в том, чтобы избежать однобокого взгляда на историю.

Любая попытка просчитать финальную игру в Украине должна создать пространство для России в Европе. А это означает, что нужно иметь дело с последствиями того, как формировался этот ландшафт после Холодной войны.

Как объясняет историк Мэри Саротт, пересечение решения президента Клинтона в середине 1990-х расширить НАТО более быстрыми темпами — за счет меньшего числа постсоветских государств и с полными гарантиями статьи 5 договора — с приходом Путина к власти в России, в конечном счете, сузило поле сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

Это расширение "провело новую линию между государствами бывшего советского блока, которым удалось обеспечить соблюдение статьи 5, и теми, которым это не удалось", что означает, что "американские варианты управления непредвиденными обстоятельствами после Холодной войны, а именно, путем создания различных отношений с такими государствами, особенно с Грузией и Украиной, стали значительно более ограниченными, как раз по мере того, как Путин поднимался по служебной лестнице в России".

Однако верно и то, что противодействие расширению НАТО было основным принципом ортодоксальной российской элиты задолго до того, как Путин занял руководящий пост в 1999 году.

Джордж Кеннан, автор доктрины сдерживания в 1947 году, считал, что расширение НАТО после окончания Холодной войны подорвало раннее сотрудничество, которое характеризовало американо-российские связи после распада СССР. Бывший госсекретарь при первом президенте Буше Джеймс Бейкер позже отмечал, что "каждое достижение содержит в себе семена будущей проблемы". Он был прав.

Учитывая, что Дональд Трамп надеется стать кандидатом от Республиканской партии, а в следующем году, скорее всего, переключит внимание США, как долго продержится единство Запада? В середине июля почти треть депутатов Палаты представителей от Республиканской партии поддержали предложение о прекращении любой помощи Киеву в обеспечении безопасности.

А бывший высокопоставленный чиновник в Белом доме Трампа, ныне отвечающий за планирование перехода к возвращению Трампа, Рассел Воут сделал зловещее предупреждение: "Украина субсидируется нашими налогоплательщиками для борьбы, а не для стратегических расчетов, которые они в противном случае сделали бы, если бы мы не субсидировали ее. И не в наших интересах субсидировать этот конфликт".