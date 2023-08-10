Литий — новое золото Украины. Как экономика страны может сделать рывок в будущее

Литий — материал, который в современном мире становится все более востребованным. Украина может этим воспользоваться, утверждает аналитик Анатолий Амелин , ведь здесь, кроме разведанных, есть еще и перспективные залежи.

Открытие дня — к 2050 году совокупный спрос на литий вырастет почти в 20 раз.

…и Украина может это использовать!

По данным Геологической службы США (USGS), в 2022 году аккумуляторы уже поглощали 74% мирового производства лития.

Причина бурного роста — устойчивый спрос на зеленую энергию, рост продаж электромобилей, активное развитие аккумуляторных систем накопления энергии, где литий играет важную роль.

В частности, прогнозы Tesla предполагают, что уже к 2030 году компании понадобится около 1000 килотонн эквивалента карбоната лития (LCE) в год, что в 16 раз больше, чем в 2022 году, и на 30% больше, чем сейчас производится в мире.

Несколько важных прогнозов относительно источника роста спроса:

1. Электромобили

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году количество электромобилей достигнет 125 миллионов;

Рынок пассажирских электромобилей, основанный на литиевых батареях, ежегодно будет расти на 26% до 2030 года;

К 2050 году электромобили будут составлять до 90% парка легковых автомобилей в Европе;

Годовой объем продаж электромобилей превысит 100 миллионов единиц (BloombergNEF, 2021).

2. Возобновляемые источники энергии

По оценкам BloombergNEF, к 2050 году мощность источников энергии возрастет в 6 раз, при этом на солнечную и ветровую энергию будет приходиться до 56% мирового производства энергии. Что еще больше повышает спрос на литий-ионные батареи.

3. Системы хранения энергии:

По прогнозам, к 2050 году мировой рынок хранения энергии вместит более 2500 ГВт (Wood Mackenzie, 2020).

В 2022 году объем добычи лития составлял 130 тыс тонн.

По данным Европейского энергетического агентства, в 2050 году добыча лития по базовому сценарию составит 1,3 млн тонн, по оптимистическому 1,6 млн тонн при размере рынка (с учетом вторичной переработки лития) почти 2,4 млн тонн.

Где есть наибольшие ресурсы лития?

Боливия — более 21 млн тонн; Аргентина — 20 млн. тонн; США — 12 млн тонн; Чили — 11 млн тонн; Австралия — 7,9 млн тонн; Китай — 6,8 млн. тонн; Германия — 3,2 млн тонн; Конго — 3 млн тонн; Канада — 2,9 млн тонн; Мексика — 1,7 млн. тонн.

Литиевые батареи занимают в мире все больше и больше места Фото: New Atlas

В Украине ресурсы оценивают в 0,5 млн. тонн.

Не так уж и мало, но...

Но по некоторым оценкам, запасы лития в Украине могут достигать 5 млн тонн, а это уже 7 место в рейтинге стран и 10% от мировых запасов!

В Украине разведано четыре месторождения литиевых руд.

Два в Кировоградской области — Полоховское и участок Добра.

Еще два находятся на временно оккупированных Россией территориях Запорожской и Донецкой областей — Шевченковская и Крутая Балка.

В частности, данные только по Полоховскому месторождению:

Балансовые запасы 27 774 тыс. тонн;

При плановой мощности 1100 тыс. тонн сырой руды в год их хватит на 27,5 лет работы рудника;

Первая рудная зона прослежена на протяжении 500 м и до глубины 500 м. Нижняя граница оруденения не оконтурена. Мощность рудного тела от 10 до 50 метров.

Такая глубина залегания требует строительства шахты, что значительно дороже добычи открытым способом, как это делают в Латинской Америке. В частности, инвесторы оценивают инвестиции в шахту и обогатительную фабрику в $200-$300 млн.

За год там будут добывать 1,5 млн. тонн руды. И из нее будут получать 300 тысяч тонн петалитового концентрата. Стоимость которого достигает $2 тыс тонна (по себестоимости нашел только одно упоминание оценки, она будет около $1 тыс).

Это приведет к росту доходов компании до $600 млн. в год (!) и быстрой окупаемости предприятия.

Еще $400 млн планируют инвестировать в производство гидродсида (выход из петалита 1/2).

И вот тут уже начинается самый интересный бизнес.

Цены:

В 2022 году средняя цена на литий составляла $37 тыс/тонна;

Максимально цена достигала в 2022 году значения $80 тыс за тонну;

В 1 квартале 2023 года стоимость тонны гидроксида лития в Северной Америке превышала $54 тыс долл.

Если украинские производители смогут продавать по этой цене, то их доход превысит $8 млрд в год.

Но не стоит радоваться, аналитики предсказывают падение цен на литий до 11 тыс долл. к 2030 году.

Но давайте посмотрим на прогноз спроса... как-то не сильно верится, что цены упадут так сильно. Да и что упадут, тоже не сильно верится.

Да, можно вспомнить десятки стартапов с другими материалами для аккумуляторов... рано или поздно это будет.

Но вы представьте, сколько времени должно пройти, чтобы заменить рынок лития или составить ему конкуренцию? И сколько это потребует инвестиций?

Так что литий еще поживет.

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