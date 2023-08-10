Порт Новороссийска РФ уже потеряла. Как приближается конец российского судоходства в Черном море

"Риски войны бьют по россиянам. Любой корабль в российских водах подвергается опасности. Количество желающих перевозить грузы для россиян по Черному морю будет стремительно падать. Собственных же ресурсов для обеспечения страхования морских перевозок у РФ нет". Мнение.

Помню, с каким пафосом российские пропагандисты чуть больше года назад рассказывали, как умрет украинская экономика при условии закрытых портов. Больше года мы преодолевали трудности в логистике, ускоряли рыночные механизмы переноса производств и изменения отраслевой структуры национальной экономики. Хотя остается масса проблем, но национальная экономика выжила и теперь вот настала очередь россиян держать удар в Черном море.

Рынки всколыхнули сразу два события: подбитие российского военного корабля "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска и "авария" на танкере SIG, который перевозил топливо для оккупационных войск в Крыму. Оба события заметили не только на рынке зерновых и нефти, но и страховщики на рынке услуг по морским перевозкам. Порт Новороссийска, который считался безопасным, больше таковым не является. Любой корабль в российских водах подвергается опасности, что автоматически повысило вероятность аварий, разрушений и других событий, которые входят в классический перечень страховых рисков при морских перевозках. Такое положение дел автоматически приводит к удорожанию страховой защиты при перевозке нефти, зерна и другого сырья. Естественно, стоимость страховки ложится на отправителей и получателей грузов.

Собственных ресурсов для обеспечения страхования морских перевозок в России нет. Российские страховые компании не имеют достаточно капитала для принятия крупных рисков.

В начале войны в Украине страховщики устанавливали тарифы в размере до 5% от страховой суммы, что по меркам нашего региона является просто космическим размером. Однако после того, как страховой случай был реализован на практике, и не один раз, тарифы перевозчиков для россиян подросли. Спрос на фрахт вырос в августе примерно на 40%, а цены — на 10-15 тыс. долларов за день фрахта по сравнению с портами Болгарии или Румынии. Поэтому количество желающих перевозить грузы для россиян будет стремительно падать. Собственных же ресурсов для обеспечения страхования морских перевозок в России нет. Российские страховые компании не имеют достаточно капитала для принятия крупных рисков, а услуги Lloyds и других компаний Западного клуба для них недоступны. То, что успели сделать россияне для смягчения ситуации, — большинство таких крупных рисков перевести на Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК), которая принадлежит их Центральному банку. То есть, при реализации страховых случаев с российскими судами, где страхование обеспечивала какая-то маленькая компания, а перестрахование все равно шло на РНПК, все убытки будут удовлетворять за счет Центробанка и бюджета.

Стоимость страхования растет — перевозить морем становится и опасно, и дорого для россиян

Имитация перестраховочной деятельности со стороны РНПК уже не может не настораживать. Федеральный бюджет РФ сейчас и так с внеплановым дефицитом, и он не резиновый, а при массовых страховых случаях в странах Черноморского региона появляются вопросы относительно того, кто будет компенсировать убытки. Особенно под риски "страхования плохого качества" попадают старые танкеры, которые составляют основу теневого флота РФ, и которые и так находятся в зоне аварийных рисков, даже без участия украинских морских дронов.

Любой корабль в российских водах подвергается опасности, что автоматически повысило вероятность аварий, разрушений и других событий, которые входят в классический перечень страховых рисков при морских перевозках.

Две-три экологических катастрофы у побережья Болгарии, Турции или Румынии даже без участия ВСУ наполовину сократят трафик из российских портов, а перевозчиков с российскими полисами перестанут пускать в большинство портов. Ответственность перевозчика при транспортировке нефти может стоить больше стоимости старенького танкера. Поэтому стратегия "накупить старых танкеров, повесить все риски на бюджетную РНПК и таким образом обходить санкции" может работать только временно.

Решить же проблему покрытия крупных рисков без доступа к западным компаниям Lloyds, GenRe, Munich Re, Hannover Re, ACE Limited и другим россияне не смогут. Лет 5 назад Центробанк РФ собственноручно убил рынок перестрахования в России под видом борьбы со схематозом. А теперь, если тонет танкер, или сходят с рельсов поезда, или падают самолеты — за все отвечает РНПК (читай — федеральный бюджет).