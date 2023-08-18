Холод — главная угроза. Почему украинцам стоит готовиться к осенне-зимним российским обстрелам

Увы, но враг предсказуемо попытается в очередной раз вывести из строя украинскую энергетику, уверен генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко . Он дает несколько простых советов, как вести себя в связи с такой перспективой

Мне очень приятно, что Великобритания так оценивает нашу способность сопротивляться и выживать под беспрецедентными обстрелами инфраструктуры.

Но надо понимать, что вера наших партнеров базируется на прошлых событиях. А события будущие никто спрогнозировать не может.

В разных интерпретациях, но все говорят о следующем сезоне. Несколько тезисов персонально от меня.

Бить по инфраструктуре будут. Бить будут с учетом ошибок и новых разведданных о состоянии энергосистемы на каждом участке. Бить будут с учетом новых знаний, которые они получили за почти два года обстрелов. Бить будут с учетом более вариативных средств. Вера в ВСУ. Это важно. Но вера не может быть фундаментом для принятия решений о персональной жизни. Даже при усилении средств ПВО закрыть на 100% не получится. Поэтому исходите из того, что попадания будут. Вера в энергетиков. Это важно. Но вера опять же не может быть фундаментом для решений. Даже не имея информации, можно делать выводы, что в целом система имеет меньший уровень устойчивости. А это значит, что восстановление поставок электроэнергии после попаданий будет очень разным в зависимости от конкретной ситуации. Надо каждому подумать о себе. Не они, не мы, а я. Только позиция "я" может организационно и морально помочь пережить следующую осень и зиму. Помните, что главный враг — не темнота, а холод. Поэтому подумайте об этом заранее. И вам скажу, что заранее — это было несколько месяцев назад. Тактические советы с прошлого сезона не изменились. Вода, еда, одежда, альтернативные виды питания, утепление домов и так далее. Сценарное планирование. Продумайте несколько сценариев (особенно для жителей многоквартирных домов). Через вопрос "а что если?" и ответ ваш, что конкретно вы будете делать.

И да. Если каждый подумает о себе, то вместе точно переживем и победим.

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