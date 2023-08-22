Ни Берлинской, ни Притулы! Почему в сфере вооружений не должно быть волонтеров

Волонтеры поражают своей самоотверженностью, но, при всем уважении к ним и их работе, аналитик Александр Кочетков не считает, что они должны заниматься сферой вооружений. Это работа государства: Кабмина, Генштаба, "Укроборонпрома"...

О ВОЛОНТЕРАХ, БЕСПИЛОТНИКАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Не собирался писать о трагическом событии в Чернигове. Потому что не хочу ни отмазывать кого-то, ни кого-то шельмовать. Но читатели просят высказаться.

Так вот. По моему убеждению, в конце второго года полномасштабной войны никаких волонтеров в сфере вооружения в Украине не должно быть. Ни Берлинской, ни Дейнеги, ни даже Притулы!

Волонтеры — это о хорошем настроении бойцов. Подарки к празднику, вкусности, концерт организовать. Ну, может еще какое-то уникальное ружье для конкретного уникального снайпера найти и привезти или что-то подобное.

А все остальное — исключительно дела государства. Оружие, экипировка, обучение и подготовка бойцов, питание, медицинское обеспечение и так далее. Разумеется, дронов тоже касается.

Если в Министерстве обороны не справляются — значит, надо менять людей на должностях

Именно соответствующие службы МО и Генштаба, а также Укроборонпрома должны организовывать презентации, выставки, обмен опытом и тому подобное относительно беспилотников (отечественных и импортных), которые уже находятся на вооружении ВСУ или будут на вооружение приняты. Конечно, все это должно происходить с необходимыми мерами безопасности, за безупречность которых люди отвечают должностями, погонами и даже свободой — согласно закону.

А не так, что сначала все неистово рекламируют и продвигают мероприятие, а после того, как погибли люди — никто не имел отношения, никто не разрешал, никто не виноват.

А если волонтеры до сих пор нужны, то это означает, что государство не справляется со своими обязанностями. И надо менять людей на должностях. На многих должностях. Но не на волонтеров, умеющих героически латать дыры, а на профессиональных администраторов, способных наладить системную работу.

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