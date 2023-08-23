Под Китай или под Россию: почему для Африки ошибка снова выбирать ядерную сверхдержаву-покровителя

Нынешний саммит БРИКС, стартовавший в ЮАР, широко освещается местной прессой. Как отмечает в южноафриканском издании IOL экономист и обозреватель Муштак Паркер, этот действительно крупный форум с самого начала поставил себя в позицию моральной неоднозначности, допустив Путина — пусть даже в формате Zoom.

На фоне шумихи, преувеличений и чрезмерно завышенных ожиданий саммит БРИКС еще до его начала забил впечатляющий автогол.

Это первый саммит, на котором лидеру одной из стран-основателей не разрешили присутствовать лично из-за угрозы ордера на арест Международного уголовного суда (МУС) за предполагаемые военные преступления, связанные с конфликтом в Украине.

Южная Африка, подписавшая Римский статут, регулирующий договор МУС, который был ратифицирован парламентом и закреплен в Конституции, обязана арестовать президента России Владимира Путина, который по этой причине будет присутствовать лишь через Zoom.

Блоки приходят и уходят. Некоторые сохраняются дольше, чем другие; некоторые просто ослабевают из-за явной неспособности оправдать нереалистичные ожидания; а некоторые остаются на свалке истории. Что касается усилий развивающихся стран, то поименный список их союзов впечатляет – Движение неприсоединения (ДН), Секретариат сотрудничества Юг-Юг, Третий мир/Юг и так далее.

Последним воплощением является Глобальный Юг, концепция, которая, как и ее зеркало Глобального Севера, столь же демографически и геополитически непоследовательна, сколь и эффективна.

Тот факт, что развивающиеся страны Бразилии, Индии и Южной Африки сейчас объединяются вокруг двух ядерных сверхдержав, России и Китая, обеих с жестокой имперской историей, похожей на историю США, Европы и Великобритании, маскируясь под равных партнеров в развитии и стремлении создать так называемый Новый Мировой Порядок, представляет собой насмешку над заявленными и унаследованными амбициями предшественника — Движения неприсоединения и ему подобных, согласно которым, развивающиеся страны должны сами определять свою судьбу в биполярном мире после Второй мировой войны и последовавшей за ней холодной войны. То есть, его сутью было — противопоставление клуба демократических наций тоталитарному коммунистическому блоку.

Вернется ли президент ЮАР к моральным ценностям, закрепленным в Конституции? Фото: Из открытых источников

В этом заключается фундаментальная дихотомия и дилемма блока БРИКС для развивающихся стран, как существующих, так и претендентов — по слухам, сейчас насчитывается более 40 стран, которые пытаются присоединиться к "матери всех блоков".

Вместо того, чтобы выковать этот священный Грааль доморощенного, основанного на ценностях африканского, азиатского или латиноамериканского пути к процветанию, социальному превосходству и достоинству, история повторяется — развивающиеся страны открыто встают на сторону того или иного протагониста биполярной сверхдержавы.

Нет ничего плохого в формировании новых силовых блоков и даже моделей с амбициями создания Нового Мирового Порядка. Мы ждем, затаив дыхание, что БРИКС 2023 раскроет, особенно в плане конкретных амбиций, а не в общей риторике; ее модель финансирования, гарант последней инстанции; эффективный мониторинг; и ограничение этих амбиций.

Бесполезно спекулировать о расширении БРИКС, к основателям которого, кстати, не относится Южная Африка; как и о широко разрекламированном введении новой валюты БРИКС, предположительно поддерживаемой либо российским рублем, либо китайским юанем (в попытке уменьшить доминирование доллара США в роли международной валюты в торговле, инвестициях и инфраструктуре). Всего несколько дней назад Джим О'Нил, бывший экономист Goldman Sachs, автор термина БРИК в 2001 году (ЮАР тогда не была приглашена в качестве члена-учредителя), в интервью журналу Fortune отверг идею создания валюты БРИКС, назвав ее "смехотворной".

Чего в БРИКС не видно, так это принципа "primus inter pares" — что все государства-члены являются первыми среди равных. Особенно если у вас есть две сверхдержавы, ведущие вперед остальных — Россия и Китай являются ярыми сторонниками, если не подписанными членами Глобального Юга. Любопытно, что Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР назвал пятерку БРИКС "группой крупнейших развивающихся экономик". Это как бы Святой Грааль Нового Мирового Порядка, который уравняет положение развивающихся стран с положением развитых стран — считается, что этот Грааль вполне достижим, а БРИКС принесет неисчислимое процветание и справедливость в условиях международной торговли и инвестиций, за которые развивающиеся страны справедливо выступали в течение многих лет.

Развивающиеся страны сталкиваются с тремя моральными двусмысленностями в своих геополитических стратегиях. Например, правительство ЮАР недвусмысленно осудило июльский военный переворот в Нигере, призвав к "восстановлению конституционного правления" и "демократического порядка в Нигере". И тем не менее, это же правительство до сих пор бросает вызов священной Конституции страны, отказываясь назвать российское вторжение в Украину тем, что оно есть, а также осудить независимо документированные нарушения Китаем прав человека в отношении уйгурского населения в Синьцзяне.

Как это может быть моральной основой Нового Мирового Порядка?

Сам моральный релятивизм позиции Претории резко контрастирует с закрепленным в Конституции принципом продвижения ценностей демократии, свободы, справедливости и процветания для всех.

Вернется ли команда Рамафосы к моральным принципам Мадибы, хотя бы обрисовав эти двусмысленности на саммите?

Никакие разговоры о развитии международного сотрудничества, энергетической безопасности, стимулировании торговли, притока инвестиций и сотрудничества, ожидаемые на саммите, не могут отклониться от этих реалий, особенно для страны, которая лишь недавно вышла из многовекового империалистического, колониального правления и расистского угнетения.

Южная Африка может сыграть важную роль в БРИКС как моральная сила добра благодаря стойкой политической убежденности в поддержке демократических ценностей, свободы прессы и искоренении бедности и неравенства на основе принципов свободной и справедливой торговли и инвестиций в глобальные соглашения и договоры.

На долю стран БРИКС в совокупности приходится около 42% населения мира, 27% мирового ВВП и 20% международной торговли. На долю стран БРИКС в 2022 году приходилось 21% мировой торговли Южной Африки, из которых на долю Китая — около 15% или 556 млрд рандов, а на Индию — 6% или 225 млрд рандов в 2022 году.

Задача состоит в том, как сбалансировать экономические выгоды с моральной уверенностью, основанной на человечности и демократических ценностях!

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