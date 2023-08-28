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Коррупционеры станут предателями. Поможет ли предложение Зеленского победить самое страшное зло Украины?

Адвокат Ростислав Кравец не очень верит, что может сработать инициатива президента Зеленского, который предлагает приравнять коррупционеров к изменникам родины. Лучше бы, считает он, разобраться с тем, что такое коррупция, и довести до логического завершения громкие дела прошлых лет.

Ростислав Кравец
Фото: Владимир Зеленский / Instagram | Президент Зеленский верит, что его жесткая инициатива — то, что нужно Украине

Президент предложил приравнять коррупцию к государственной измене. Интересный подход, конечно, проще было бы ликвидировать ненужные НАБУ, САП, НАПК и ВАКС и восстановить правоохранительную систему, которая давала значительно лучшие результаты при значительно меньших затратах, но мы не ищем простых путей.

Интересно, а в криворожской школе права учили тому, что именно признается коррупцией по законодательству Украины? Ну, например, неправильное по версии НАБУ декларирование кредита или заработной платы — просто не в том разделе. Или получение компенсации за жилье, или неправильное декларирование аренды жилья. Или, например, из последнего, отсутствие нарушения при отводе судьи.

Лично для меня коррупция — это неоправданные зарплаты и пенсии судей, забывших о гражданах Украины и присяге, которую им давали. Зарплаты членов ВСП и ВККСУ, которые, кстати, появились только после судебной реформы 2014 года и стали единственным стимулом там работать. Также для меня коррупция — это космические зарплаты членов наблюдательных советов госпредприятий, которые после назначения этих членов стали убыточными.

И в курсе ли он, сколько уже сегодня оправдательных приговоров и как работает "независимое" НАБУ?

Интересно, а что там с делом Коболева? Или делом "Роттердам+"?

Кстати, а что там с делом Коболева, или делом Роттердам+, а может, кто-то вспомнит самое первое дело с Онищенко, как там с результатом? Кроме роста тарифов на газ и электроэнергию, украинцы результата не почувствовали. О Князеве и 14 судьях Большой палаты незаконно зарегистрированного Верховного суда (не Украины) даже не спрашиваю и, судя по последней практике, уже найдено взаимопонимание и сейчас только можно наблюдать "уточнение" своих позиций.

На мой взгляд, стоит прекратить говорить о коррупции, которая есть во всех развитых странах мира, а ее уровень в Украине, по моему убеждению, значительно меньше, чем в тех странах, откуда больше всего об этом кричат со своими ручными активистами, чье состояние от этой борьбы неустанно растет.

Верю в ВСУ, независимый суд Украины и победу!

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