Коррупция на трех ножках. Как она устроена и почему ее можно победить в Украине

Антикоррупция является системой с тремя компонентами, объясняет эксперт Валерий Пекарь . При этом, подчеркивает он, все три должны быть задействованы — иначе получится, как со стулом на трех ножках, одна из которых короче...

Антикоррупция является системой с тремя компонентами.

1. Изменение поведенческих стереотипов. Это непростая задача — ведь в предыдущие эпохи коррупция являлась не болезнью общества, а его основой, благодаря которой общество выживает (и называлась она не коррупцией, а другими, более мягкими словами; само нынешнее слово "коррупция" уже несет смысл неприемлемости). В советские времена получить определенные товары и услуги можно было только за счет коррупции — представьте себе, что речь идет о медицинской услуге вашему близкому родственнику. Таким образом, поведенческие стереотипы, которые веками обеспечивали выживание, сейчас сдерживают развитие. И для того, чтобы преодолеть эти поведенческие стереотипы, нужна не только пропаганда, а прежде всего возможность получить определенное благо законным образом (вот почему, например, таким большим злом является блокирование налоговых накладных или невозмещение НДС — фактически оно умножает на ноль все усилия государства и общества). Ну и большую роль играет личный пример людей, наделенных властью, а также социальная неприемлемость коррумпированных лиц — грубо говоря, не подавать руку взяточникам и ворам.

2. Предупреждение и предотвращение. Основой коррупционного деяния является возможность его совершения: там, где нет возможности совершения коррупции, там не надо ни наказывать, ни проповедовать. Коррупция питается непрозрачностью (непубличностью) и дискрецией (волюнтаризмом, правом государственного служащего принимать решения по своему усмотрению, неточностью и двусмысленностью формулировок нормативно-правовых актов и т. п.). Отсюда вытекают инструменты преодоления коррупции. Во-первых, это прозрачность: возможность публичного контроля, открытость механизмов принятия решений. Вот почему гражданское общество требует открытия публичных реестров, закрытых на время военного положения. Вот для чего нужны открытые конкурсы, общественные советы, прямые трансляции процедур и так далее. Во-вторых, это цифровизация: формализация алгоритмов и предоставление услуг или принятие решений компьютером вместо человека там, где это возможно. В-третьих, дерегуляция: отмена многочисленных устаревших ограничений, которые можно обойти "в порядке исключения". Четвертое — приватизация: уменьшение сфер влияния чиновников в пользу открытых рынков. Пятое — децентрализация: уменьшение влияния небольшого количества чиновников в пользу местных общин, где и контролировать легче. Вот почему специалисты так настаивают на прозрачной налоговой и таможенной системе, на дерегуляции, приватизации и децентрализации.

3. Третий компонент системы — неотвратимость наказания. Вроде бы и здесь все просто, но нет: приходится еще и еще раз подчеркивать презумпцию невиновности (представьте себе, государственные служащие имеют такую же презумпцию невиновности, как и другие граждане), необходимость доказательной базы, конкурентность судебного процесса (право на защиту) и т. д. Сама по себе неотвратимость наказания ничего не решает, это доказывают примеры стран с очень высоким уровнем наказаний, но неискоренимой коррупцией.

Первый из этих трех компонентов продвигают политики и моралисты. Политикам это выгодно: "начни с себя", а мы тем временем оставим старые системы неизменными. Третий компонент требует общество, этим занимаются журналисты-расследователи, общественные активисты и многочисленные правоохранители: количество органов все больше, бюджеты все больше, результат такой же неудовлетворительный для общества. Вторым компонентом занимается НАПК, он является основой Государственной антикоррупционной программы, но ни политикам, ни обществу этот компонент не очень понятен и не приоритетен.

Представьте себе, что это стул на трех ножках. Вы не сможете усидеть на нем, если у вас одна ножка короче или подпилена.

Сейчас наиболее проблемный из трех компонентов — второй: прозрачность, подотчетность, упрощение, автоматизация, дерегуляция, приватизация, децентрализация и т. п.

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