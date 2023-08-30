Стрельба в Днепре — не голливудский блокбастер. Правы ли полицейские, применившие оружие

Блогер Сергей Фурса ставит вопрос о правомерности применения оружия полицейскими во время резонансного инцидента в Днепре. И предлагает представить, как поступил бы американский правоохранитель в такой ситуации.

Когда пьяный судья сбивал нацгвардейца на блокпосту, многие писали, что жаль, что они там его не расстреляли.

Когда пьяное быдло набросилось на полицию и применило силу, то почему-то многие написали, что полицейские не имели права применять оружие.

Странно.

А что, бляха, они должны были делать?

Даже если бы не было войны, любое применение силы против патрульного полицейского недопустимо. Все. Это точка. Хотел бы я увидеть, как украинские быки нападали бы на полицейских в Штатах...

Почему в Штатах так не делают? Потому что знают, что за это будет. К сожалению, отсутствие неотвратимости наказания у нас является проблемой. К сожалению, очень редко полицейские делают то, что сделали копы в Днепре.

Фото с места событий в Днепре Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Но у нас еще и война. И похоже, об этом многие забывают. И полицейский — это тот самый воин, который каждый день может столкнуться с российским агентом. И каждый, кто даже может подумать о применении силы против полицейского, должен понимать, что к нему должны относиться, как к потенциальному российскому диверсанту. Потому что именно так полицейские и должны воспринимать любого, кто проявляет агрессию и не повинуется приказам и предпочитает применить силу. Потому что именно это всегда должно быть во время войны первой версией у полицейских, когда кто-то не подчиняется приказам.

Даже если этот кто-то — пьяное быдло на "ягуаре". Но если бы это было пьяное быдло на "ланосе", это ничего бы не изменило.

Но может ли российский диверсант имитировать пьяное быдло? Да. Так же, как он может изображать и законопослушного гражданина. И может ли быть в багажнике его авто бомба, которую он должен использовать по приказу из Москвы? Конечно, может.

И напоследок, не надо, пожалуйста, говорить о выстрелах в ноги. Мы не в голливудском блокбастере.

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