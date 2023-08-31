Когда полицейский может стрелять. Как это выглядит с точки зрения закона

Инцидент с убийством полицейским гражданского в Днепре должен быть разобран с точки зрения существующих законов Украины, убеждает юрист Леонид Маслов . И делает это, изучая ситуацию в нескольких плоскостях.

Кто не в курсе,

ст. 16 Закона Украины "О дорожном движении" обязывает водителя, которого остановили, держать руки в поле зрения полицейского и не выходить из транспортного средства без разрешения; ст. 18 того же закона обязывает пассажира выйти из машины по требованию полицейского.

Закон "О Национальной полиции" (ст.44) позволяет применение силы для обеспечения личной безопасности или/и безопасности других лиц, прекращения правонарушения, задержания лица, совершившего правонарушение, если применение других полицейских мер не обеспечивает выполнение полицейским полномочий, возложенных на него законом.

Следовательно, применение силы как метод поощрения выполнения законных требований полицейского (кроме требования прекратить активное противоправное действие) незаконно. Например, непредъявление документа — не основание, чтобы вырвать его из рук; требование пассажиру выйти из машины законно, а принудительно вытаскивать его можно только при задержании.

Часть 4 ст. 46 того же закона позволяет в исключительных случаях применять огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на полицейского или членов его семьи, в случае угрозы их жизни или здоровью.

Полицейский уполномочен применять огнестрельное оружие только после предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий и намерении использования огнестрельного оружия.

Выполнение предупредительных выстрелов законом не предусмотрено.

На месте инцидента в Днепре

Применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается, в частности, при попытке лица, которое задерживает полицейский с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию, а также для прекращения попытки завладеть огнестрельным оружием.

Из-за отсутствия законодательного урегулирования оборота оружия и обращения с ним, неоправданных запретов и слабой осведомленности граждан в подавляющем большинстве случаев народ у нас не имеет страха перед огнестрельным оружием и вооруженными лицами (хоть копами, хоть бандитами). Широкая огласка последствий такого поведения будет на пользу.

Полезный лайфхак, известный всем военным: всегда обращаться с оружием так, будто оно заряжено.

В США есть полезный лайфхак: во время схватки вести себя с незнакомцем так, будто он вооружен. Еще один лайфхак — веди себя с вооруженным человеком так, будто он вспыльчив и неадекватен.

Что касается погибшего господина Силогавы.

Вот пошел бы на фронт и погиб — был бы герой. А так попытка дешевого героизма — и премия Дарвина. Занимался ритуальными услугами — добавил своему бизнесу нового клиента. Кстати, женщина — не мать ребят, которые были в авто.

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