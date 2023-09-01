Черное и белое. Трагедия в Днепре показала: украинцы готовы воевать, но не договариваться

Обсуждение трагического инцидента со стрельбой в Днепре резко поляризовало участников дискуссии, пишет волонтер Геннадий Друзенко . Он с грустью отмечает превращение Украины в черно-белый мир, что естественно во время войны, но станет огромной проблемой после победы.

Трагический случай в Днепре, или скорее его оценка, расколола страну. Пополам или нет — не знаю, но расколола эмоционально, ценностно, глубоко. Нередко публичные комментирования инцидента вполне адекватными людьми завершались призывом: кто считает иначе, лучше сразу отпишитесь сами, чтобы не попасть в бан...

Черно-белая страна, в которой исчезли все полутона, нюансы и неоднозначности, вдруг предстала во всей своей обнаженной трагичности. Граждане превратились в футбольных фанатов, которые четко определились, на чьей они стороне, независимо от результата матча...

И это одна из травм войны, с которой нам придется жить. Потому что война — это черно-белый мир. Убиваешь ты, или убивают тебя. Все просто и однозначно. Те, кто считает, что с бункерным дедом не о чем говорить, правы. Точнее, правы те, кто верит, что говорить с ордой можно и стоит только тогда, когда гарантом договоренностей станет наша способность гарантированно разрушить Кремль ракетами и дронами.

Но вернемся к общественной реакции на днепровский инцидент. На самом деле спонтанная и бурная дискуссия о том, кто прав и кто виноват в случившемся, — это бессознательная дискуссия о роли государства в обществе. Потому что полиция — один из интерфейсов государственной власти, с которым чаще всего сталкиваются рядовые граждане. Не зря один из выдающихся футуристов начала ХХ века как-то метко сформулировал: "Полицейский участок — великая вещь. Это место встречи меня и государства".

Государство-сервис и государство-принуждение. Вдруг оказалось, что эти две функции власти неразрывно связаны между собой. Обоснованная стоимость сервиса (и не всегда в денежном измерении) и справедливая мера принуждения. Права и обязанности гражданина. Закон один для всех? А как тогда привилегированное отношение к людям в камуфляже: только представьте, какого бы кипения достиг общественный спор, если бы погибший вдруг оказался не быковатым мажором, а ветераном российско-украинской войны (среди которых далеко не все ангелы во плоти — скорее наоборот)...

На месте днепровского инцидента, который четко разделил страну... Фото: Днепр оперативный

Конкретный случай, который возмутил и разделил украинцев на два непримиримых лагеря — это сигнал тревоги, что мы совсем не готовы к ответственной общественной дискуссии о будущем Украины. Точнее, о будущей Украине. О том, какой она должна быть.

Прежде всего о роли власти — как естественного монополиста — в обществе и ее, власти, надлежащих границах. О праве на владение и ношение оружия. О полномочиях силовиков. О действенных инструментах защиты от их произвола. О соразмерности преступления и наказания...

Никакие законы не будут эффективными, если абсолютное большинство граждан не будет иметь общего этоса — общего представления о добре и зле. Не будет общей культуры, которая четко (и часто подсознательно) идентифицирует конкретные действия власти и граждан как легитимные или неприемлемые. Не будет иметь общего видения будущего, в конце концов.

Днепровский инцидент показал, что мы живем в черно-белой реальности. И это нормально для фронта. Но это большая угроза нашему будущему. Потому что в черно-белом мире можно проиграть или победить, но невозможно договориться. Возможна победа над империей, но невозможен свой Филадельфийский конвент. Без которого наша победа может оказаться пирровой...

Поэтому мы просто обречены снова учиться говорить друг с другом. Хотя бы во имя тех, кто на нас молчаливо смотрит с небес. Слышать друг друга. Отвыкать воспринимать инаковость как угрозу, а оппонента — как врага. Потому что если мы не договоримся об общем будущем, его навяжут нам те, кому достанутся лавры победителя в этой войне. И это не обязательно будет будущее, за которое мы оказались готовы убивать и умирать...

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