Миф о дешевых украинцах. Почему бизнесмены всегда и везде стараются заплатить меньше

Зарплаты в Украине даже по сравнению с Польшей отличаются в разы — понятное дело, не в большую сторону, пишет экономист Юрий Гайдай . И объясняет, почему так сложилось и к каким последствиям это может привести

Пару дней назад Евгений Найштетик очень метко сформулировал:

"Достаточно много общаюсь с украинскими предпринимателями, которые хотят масштабировать свой успешный опыт в цивилизованных странах. Впрочем, у подавляющего большинства есть 2 основные проблемы: надо платить зарплаты и надо платить налоги. Когда пересчитывают, в основном бизнес модель не бьется."

А дальше Евгений пишет, что 44% украинской экономики в тени, а зарплаты по сравнению даже с Польшей могут отличаться в разы. И выводит тезис:

"Рецепт успеха по-украински — не плати налоги и обесценивай труд. [...] Дешевые люди никогда не смогут построить цивилизованную жизнь, а теневая экономика никогда не создаст общественного блага."

О налогах мою позицию вы знаете, много об этом пишу.

А вот насчет "обесценивания труда" и "дешевых людей" не все так просто. Низкие зарплаты — это же не глобальный заговор жлобоватых украинских предпринимателей.

Зарплаты в конкурентном производственном секторе всегда упираются в предельную производительность труда. То есть украинские предприниматели, как и любые другие, конкурирующие на глобальных рынках, готовы платить работникам не больше, чем те создают добавленной стоимости. Это немного упрощение, но долгосрочно, на рынках, стремящихся к равновесию — да.

Хороший пример "для учебника" здесь — айтишечка. Она работает на глобальном рынке, и, что важно, рынок труда здесь тоже глобальный и мобильный. Поэтому зарплаты разработчиков подтягиваются к глобальному уровню, ограниченному производительностью, которая +/- одинакова в разных странах, при условии сопоставимой управленческой культуры. Зарплаты могут быть немного меньше с поправкой на стоимость жизни, но это уже нюансы.

Но предприниматели максимизируют свою прибыль. Поэтому, хотя зарплаты и ограничены сверху производительностью, предприниматели стремятся платить как можно меньше. И наши, и американские и немецкие. И это "как можно меньше" определяется внутренним рынком труда.

Хорошим маркером состояния внутреннего рынка труда являются цены на услуги, которые не продашь за границу — кафе и рестораны, ремонт одежды, сантехника. У нас исторически стоимость всего этого была очень низкой.

Предприниматели долгое время купались в теплой ванне дешевой рабочей силы. Которая была слишком инертной, чтобы поехать работать за границу, в другой регион, или переквалифицироваться в ту же айтишечку.

Украинские айтишники и на родине получают приличную зарплату Фото: ТАСС

Ну ладно, здесь дело не только в нашей инертности — способствовать мобильному, хорошо работающему рынку труда является также задачей государства. Это и о быстром транзите по стране (скоростные поезда, хорошие дороги), и об эффективных и актуальных программах переобучения взрослых, и о базовой подготовке детей к взрослой жизни. И это уже упирается в налоги и работающие институты. И зарплаты в госсекторе — врачей, учителей — тоже упираются в налоги.

Проблема в том, что теплая ванна дешевой рабочей силы — расслабляет. Зачем инвестировать в производительность, если есть копеечная рабочая сила? Зачем сотрудничать с местными властями для создания городской среды и качественных услуг, которые будут удерживать людей, а не толкать их уехать в мир быстрых бесшумных трамваев, безопасных и продуманных велодорожек и хороших школ?

Теплая ванна дешевой рабочей силы начала заканчиваться еще лет 5-7 назад, крупные промышленные собственники с опозданием, но начали задумываться в направлении изменений. Преобразование Мариуполя, проект "Метинвест Политехника" — оно все об этом.

Сейчас демографический кризис жестко дал под дых. Это пока менее ощутимо в крупных городах, куда стекаются временно перемещенные, поддерживая предложение на рынке труда, но проблема будет все острее — и будет давить на внутренний рынок труда.

А ведь еще впереди открытие европейского рынка труда для украинцев. И чем быстрее — тем лучше. Мои коллеги из ЦЭС, которые делали исследования по беженцам, считают, что открытие европейского рынка парадоксально будет способствовать возвращению многих украинцев, которые потеряют мотивацию цепляться за европейский вид на жительство.

"Ну и хорошо, зарплаты вырастут" — скажете вы. Но нет. Хорошо — это когда рост зарплат идет нога в ногу с производительностью.

Если зарплаты растут, а производительность — нет, бизнес вылетает в трубу. Или население теряет доступ к тому, что воспринималось само собой разумеющимся. Круассан+кофе за 8-10 евро в кафе на Подоле будут недосягаемыми для значительной части украинского "среднего класса".

Большой вопрос, сможет ли украинский бизнес нарастить производительность нужными темпами. Потому что это о капитальных инвестициях и управленческой культуре.

Как можно предположить из цитаты Евгения в начале сообщения, первый тест Европой после украинской теплой ванны дешевой рабочей силы и налогов, которые можно не платить, пройдут далеко не все.

Но, в конце концов, так и работает рынок (в идеале) — отсеивает неэффективных, давая пространство для развития более состоятельным.

И здесь мы снова возвращаемся к острой необходимости создания условий, которые будут способствовать инвестициям. Инвестициям, которые позволят повысить производительность и сгладить эффект демографии. И вырваться из "middle-income trap" довольно необычным способом.

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