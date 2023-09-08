Увозят по 100 миллиардов долларов в год. Какие убытки несет Украина, теряя людей

Люди, которые выехали из Украины, создают там какую-то стоимость, что, соответственно, теряет Украина, рассуждает аналитик Анатолий Амелин . Понимая, о каких цифрах идет речь, он высчитывает впечатляющую потерю, которую несет наше государство.

Знаете, сколько американской экономике ежегодно приносят иммигранты?

1. По данным Министерства внутренней безопасности США, в течение последних 5 лет в США ежегодно приезжает в среднем около 1,1 миллиона иммигрантов (!)

2. В среднем, каждый иммигрант ежегодно вносит вклад в экономику страны на сумму около $100 000 в год (!)

это и потребление;

и недвижимость;

и создание продукта.

3. Согласно исследованию Национального фонда политики иммиграции, иммигранты создают около 200 000 новых предприятий в год (!) Эти предприятия создают рабочие места для более чем 1 миллиона американцев (!)

4. Согласно исследованию Института иммиграции и гражданства США, иммигранты ежегодно вносят в экономику США $1,7 триллиона (!!!) Это составляет около 11% ВВП страны (ВВП ~ $25 трлн)

5. Иммигранты приносят также новые навыки, идеи и технологии в экономику США. Они помогают создавать новые рынки для товаров и услуг. Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований, иммиграция увеличивает экономический рост на 1-2% в год (!)

Вернутся ли эти украинцы из Шотландии, которая их приютила?

А теперь вернемся к Украине

6. Из-за войны из Украины выехало, по разным оценкам, 5-8 млн человек.

7. Если посчитать, что один украинец в год создает для экономик стран, где они находятся, хотя бы $20-$30 тыс., то украинцы делают ежегодно вклад в экономику других стран более $100 млрд (!)

8. А это значит, что Украина это недополучает.

Ни вклада в экономику, ни рабочих мест, ни наполнения бюджета.

При отсутствии стимулов для поддержки экономики, создания рабочих мест и возвращения украинцев, у меня ожидания, пока что, худшие...

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