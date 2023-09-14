Корейскими снарядами — по Украине. Чем чреваты переговоры Путина и Ким Чен Ына

Встреча Путина и Ким Чен Ына — плохая новость для Украины, пишет обозреватель Bloomberg Марк Чэмпион . И не только потому, что на фронт попадут северокорейские боеприпасы — но и потому, что Россия сколачивает блок государств-изгоев, окончательно руша миропорядок

Ким Чен Ын может показаться комической фигурой со своим бронепоездом и прической. Но его поездка в Россию не вызывает смеха.

Очевидно, что это плохо для Украины, потому что это поможет Владимиру Путину продолжить свое вторжение. У Кима большой запас боеприпасов, совместимых с советским вооружением, в то время, как российские солдаты жалуются на нехватку перед лицом контрнаступления Украины.

Ни одна сторона не сообщила подробности переговоров в среду, но Ким Чен Ын уже направил партию артиллерийских снарядов для использования Россией в Украине в прошлом году (по данным американской разведки), и кажется очевидным, что сейчас на столе — что-то большее. В ответ на вопрос, Путин подтвердил, что выбор места для их встречи — космодром "Восточный" в Амурской области — означает, что Ким Чен Ын получит помощь в своей проблемной спутниковой программе.

Конечно, и Украина получает оружие от третьих сторон. Но неправильно утверждать, что поставка оружия для вторжения – то же самое, что предоставлять его стране, которая защищает себя. Главный же акцент — Ким ясно дал понять, что он прибыл для заключения стратегического альянса против США, злого гегемона и врага.

Последнее слово важно. В недавней статье Констанции Штельценмюллер, старшего научного сотрудника Института Брукингса, говорится, что урок Украины состоит в том, что 30-летняя пауза Запада без равного по размеру врага закончилась. Конечно, США и Европе за это время пришлось столкнуться с государствами-соперниками и конкурентами, а также с международными террористами и так называемыми странами-изгоями, в частности, той же Северной Кореей Кима. Но не было стратегического врага, действовавшего против Запада. Теперь это Россия, и она привлекает к своему делу разношерстную команду единомышленников.

Другим является Иран, который Кремль держал на расстоянии вытянутой руки еще в 2015 году, чтобы заставить его приостановить программу ядерного топлива и вероятную разработку ядерного оружия. Москва понимала, что и Иран, и Северная Корея оказывают дестабилизирующее влияние на ее собственном огромном "заднем дворе", и ситуация может только усугубиться, если они создадут подходящие для использования ядерные арсеналы. Но это было до того, как Путин вторгся в Украину и все пошло не так.

У КНДР есть и кое-какие свои военные разработки Фото: North Korea's Korean Central News Agency

У этих стран есть артиллерийские снаряды и беспилотники, которые нужны Путину, и он сделает все возможное, чтобы получить их. Это означает помощь им с их собственными приоритетами безопасности. Путин совершил свою первую поездку за пределы страны с начала войны в июле прошлого года, когда посетил верховного лидера аятоллу Хаменеи в Тегеране. За ним следовали делегации оборонной индустрии и промышленности.

Последствия будут ощутимы не только в Европе, но и в Азии, и на Ближнем Востоке, поскольку Россия является членом Совета Безопасности ООН, крупным ядерным государством и имеет такие ресурсы, как космодром "Восточный", недостающие таким странам, как Северная Корея и Иран. Экономические санкции США не изменили этого.

При наличии достаточного количества таких товарищей сама идея "государства-изгоя" может перестать иметь смысл. Они станут блоком, конечно, непривлекательным и сравнительно слабым, но способным нанести значительный ущерб. Россия также активно вербует сторонников в Африке, спонсируя государственные перевороты, на пути которых стоят прозападные лидеры.

Это еще не Холодная война, или, по крайней мере, не та зрелая война, которую мы помним. Она менее структурирована, более подвижна и все еще не сформирована. Россия также не является бывшим Советским Союзом, даже несмотря на то, что Путин, похоже, упустил эти два пункта в своих комментариях Киму. Он напомнил, что именно "наша страна" первой признала Корейскую Народно-Демократическую Республику как государство, и "наша страна" поддержала "войну за независимость" КНДР против поддерживаемой США Южной Кореи в 1950-х годах. Поклонники модели разделенной Кореи для будущего Украины, обратите внимание на этот пассаж.

Попытка России избежать изоляции, тем не менее, повлияет на наш мир и подорвет основанный на правилах международный порядок, который Путин так презирает. "Как и в годы холодной войны, человечество подошло к некогда опасной, а сейчас, возможно, еще более опасной черте на песке", — написал министр иностранных дел Сергей Лавров в последнем выпуске издания "Россия в глобальной политике" — московская версия журнала Foreign Policy.

Очень многое из того, что говорят Путин и Лавров, цинично сфабриковано и не соответствует действительности. Тем не менее, нам нужно более серьезно относиться к тому, что они говорят, а это будет означать больше стратегического мышления и большей защиты, особенно для Европы. Надежды на перезагрузку мало.

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