Россия обгоняет США и Европу по снарядам. Как Кремль смог пережить санкции и нарастить производство

Западная пресса отмечает резкий рост производства вооружений в России, несмотря на санкции. Но, как отмечает журналист Орест Сохар , вместе с этим московский режим имеет и серьезные проблемы в оборонной сфере.

Рашисты собираются производить боеприпасов больше, чем США и Европа, — достаточно трезвая статья New York Times.

На примере рашистского военно-промышленного комплекса эксперты рассказывают о видимых и невидимых сложностях войны РФ против Украины.

Россия обходит американский экспортный контроль, используя свои разведывательные службы и минобороны, которые контрабандой провозят микроэлектронику и другие западные компоненты, необходимые для крылатых ракет и другого высокоточного управляемого оружия. Транзитными странами являются Армения и Турция.

Московия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого оружия в начале войны в феврале 2022 года, — минимум на 6-ть месяцев. Но в конце 2022 года военно-промышленное производство снова начало набирать обороты.

Перед войной РФ могла производить 100 танков в год; сейчас — 200.

Рашисты собираются производить 2 млн артснарядов в год — это больше, чем Соединенные Штаты и Европа.

Производственные затраты Мордора намного ниже, чем Запада, отчасти из-за пренебрежения безопасностью и качеством. Изготовление 155-мм артснаряда западной стране стоит $5 000–$6 000, тогда как производство 152-мм России — примерно $600.

Производство танков Россия удвоила Фото: Степан Яцко

Московиты имеют и уязвимые места:

Российское производство не успевает за темпами использования боеприпасов и потери техники. Например, собираясь изготавливать 2 млн боеприпасов в год, в прошлом году они "выпустили" около 10 млн снарядов. Это заставило Кремль отчаянно искать альтернативные источники для увеличения своих запасов, пытаясь заключить соглашение об оружии с Северной Кореей.

Москва сталкивается с дефицитом ракетного топлива и основной взрывчатки, которые труднее провезти контрабандой, чем электронные платы. Этот дефицит сдерживает Кремль от еще большего наращивания выпуска боеприпасов, ракет или бомб.

Увеличение военного производства дорого обошлось для экономики: РФ перераспределила почти треть коммерческого сектора на изготовление оружия. Страна сталкивается с дефицитом рабочей силы, что также затрудняет дальнейший промышленный рост.

Как по мне, то ключевой вывод этой статьи таков: Запад меняет отношение к войне в Украине и готов признать (хотя бы косвенно) очередной промах собственных разведок — с расчетами восстановительной способности рашистов. Стратеги НАТО должны по-новому сверстать свои военные стратегии, в том числе — и алгоритмы обеспечения их арсеналов. США и ЕС не могут отставать от "оси зла" в гонке вооружений, тем более — в такой решающий момент. И, конечно, следует пересмотреть свои взгляды на материально-техническое обеспечение ВСУ.

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