Искусственный интеллект заключит мир. Как передовая технология прекратит войну

В перспективе, искусственный интеллект сможет найти широкое применение в сфере международных отношений, прогнозирует в колонке для The Hill Ола Мохаджер, специалист по ИИ. И тогда переговоры станут быстрее и результативнее, а конфликты — реже и спокойнее

Мир переживает самый значительный всплеск жестоких конфликтов со времен Второй мировой войны. Согласно брифингу Организации Объединенных Наций, сегодня четверть населения планеты затронута конфликтами, которые являются более сложными, чем когда-либо.

Эта новая эра растущего уровня конфликтов требует честного пересмотра того, как мы действуем. Крайне важно, чтобы специалисты-практики в области мира и обороны признали, что традиционные подходы терпят неудачу у четверти человечества. Срочно необходимы революционные изменения, и нашей путеводной звездой должен стать мир, основанный на искусственном интеллекте (ИИ).

Мир, основанный на искусственном интеллекте, может революционизировать международный мир и безопасность. Это позволит практикам и политикам сократить затраты времени и ресурсов на сбор данных, анализ и выработку вариантов, а также высвободить эти ресурсы, чтобы сосредоточиться на таких сложных вещах, как диалог, переговоры, укрепление доверия и принятие стратегических решений.

Исследователи разработали искусственный интеллект, который может обнаруживать рак раньше, чем это могут сделать врачи в настоящее время. Это достижение повышает вероятность лечения на ранней стадии и в конечном итоге снизит смертность от рака. Аналогичным образом, когда дело доходит до обширной сферы проблем и неизвестных, с которыми сталкиваются национальные правительства и многосторонние организации, ИИ не только упорядочит информационную какофонию за считанные секунды, но и осветит симфонию идей и стратегий, которые еще предстоит открыть. Если сейчас будут приняты правильные решения по ИИ, мы сможем оказаться на пороге мира во всем мире уже в наше время.

Мир на основе искусственного интеллекта имеет большие перспективы и уже продемонстрировал значительную эффективность в различных приложениях. Но эта технология остается недостаточно развитой и недостаточно используемой. В Ливии, например, масштабные цифровые диалоги с помощью ИИ продвинули мирный процесс, облегчив разговор между 1000 ливийцами на ключевых этапах его реализации. Это помогло достичь консенсуса, который помог создать временное правительство всего за четыре месяца.

Напротив, традиционные диалоги часто занимают годы, особенно в наиболее жестоких странах с труднодоступным населением.

Сегодня Ливия поднялась на 137 из 163 стран в рейтинге Глобального индекса мира, что означает значительное улучшение по сравнению со 156-й позицией в 2020 году. Несмотря на сложные обстоятельства, Ливия также добилась крупнейшего общего улучшения миролюбия во всем мире второй год подряд. .

ИИ имеет возможности для развития анализа конфликтов, посредничества и поддержки переговоров, а также поддержания мира, мониторинга прекращения огня и многого другого. Обработка естественного языка может использоваться в мирных процессах, чтобы помочь тысячам граждан отвечать на своих местных диалектах на открытые вопросы, касающиеся их сектора безопасности, управления, конституции, механизмов правосудия переходного периода и многого другого.

Интеграция этой технологии произвела бы революцию в том, как граждане участвуют в строительстве своих стран. Мирные процессы могли бы быть более быстрыми, более инклюзивными, более отзывчивыми, менее жестокими и преодолевать барьеры межъязыкового общения. Дальнейшие исследования и разработки в области машинного обучения и обработки естественного языка необходимы для работы с малораспространенными языками и решения проблемы низкого уровня грамотности, ограниченности технологий и доступа к Интернету, а также общей доступности.

Уровень насилия в мире мог бы радикально снизиться с применением ИИ

Анализ настроений — еще одно приложение ИИ, которое может иметь неоценимое значение для продвижения мира. Этот аспект обработки естественного языка уже был впервые использован в частном секторе, где компании используют его, чтобы распознать эмоциональный тон, окружающий предмет — положительный, отрицательный или нейтральный.

Такие применения машинного обучения ИИ могут пролить свет на самые амбициозные и неуловимые цели страны быстрее, чем когда-либо прежде, одновременно спасая жизни. Например, хотя желаемые формы управления часто возникают на макроуровне в ходе мирных переговоров, конкретизация точных деталей для достижения окончательного урегулирования и его последующая реализация могут оказаться длительным и дорогостоящим процессом. Тем временем насилие может преобладать как единственное средство определения того, кто обладает властью и властью. Машинное обучение, применяемое на протяжении всего мирного процесса, может ускорить достижение консенсуса по множеству механизмов управления в течение нескольких недель, что в конечном итоге спасет жизни и предотвратит дальнейшее ухудшение здоровья, доступа к продовольствию и экономики.

Модели больших языков (LLM), ставшие известными благодаря Chat GPT Open AI, также имеют обширные применения в области мира и безопасности. Подумайте о конфликтном и стратегическом анализе — важнейшем и основополагающем инструменте в этой области, на котором основываются все решения и рекомендации. Чтобы этот продукт был сильным, он должен иметь широкий спектр источников и данных и точно отражать актуальные интересы граждан и заинтересованных сторон.

Иногда лица, принимающие решения, вынуждены быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, несмотря на сохраняющиеся пробелы в анализе. Вместо того, чтобы полагаться на длинные традиционные аналитические методы и признавать их недостатки, LLM могут синтезировать существующий текст — исследования, отчеты, социальные сети и новые запросы — и выполнить такой анализ за считанные минуты. Таким образом, использование LLM может поставить анализ и принятие решений на передний план инноваций.

ИИ также может применять машинное зрение и распознавание изображений для преобразования мониторинга и отчетности в сфере миротворчества и прекращения огня. Эти технологии уже освоены в оборонном и частном секторах, например, благодаря распознаванию изображений, автономным дронам и беспилотным транспортным средствам. Миротворческие миссии ООН и механизмы мониторинга прекращения огня могли бы отслеживать инциденты и сообщать о них, не ставя под угрозу человеческие жизни. Более того, автономные наблюдатели и отчетность могут смягчить дефицит финансирования, с которым эти учреждения постоянно сталкиваются.

Шанс совершить революцию в миротворчестве и построить мир без насильственных конфликтов уже при нашей жизни вполне реален. Использование ИИ для мира — это не просто выбор, это необходимость, и самое время сделать это сейчас.

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