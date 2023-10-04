Помощь Украине откладывается. Какие последствия отставки спикера Конгресса США Маккарти

Впервые в истории прошел импичмент спикера Палаты представителей США. Как пишет журналист Voice of America Остап Ярыш , это может неприятно ударить по Украине, рассмотрение военной помощи которой откладывается.

Почему спикера Палаты представителей Кевина Маккарти отправили в отставку, кто теперь будет вместо него, и как это скажется на будущей поддержке Украины? Поговорим об основном.

Что случилось? Спикер Палаты представителей — третье лицо в США после президента и вице-президента. Впервые в истории Штатов его отправили в отставку. Для этого понадобилось 8 голосов однопартийцев Маккарти, к которым присоединилась все демократы. В результате — 216 голосов за, 210 — против.

Отставку инициировал MAGA-республиканец Мэтт Гейтц. Формально — из-за того, что Маккарти пошел на сотрудничество с демократами, чтобы избежать шатдауна. Также Гейтц обвинял Маккарти в якобы договоренностях с Белым домом о продвижении поддержки Украины в Конгрессе.

Более широкий контекст? У Маккарти был конфликт с радикальным крылом своей партии еще с самого начала. MAGA-республиканцы блокировали его назначение спикером, жестко критиковали за решения, с которыми не соглашались, и выдвигали свои требования в обмен на поддержку тех или иных инициатив.

Что с этим делал Маккарти? Сопротивлялся, но во многих случаях вынужден был идти на уступки. Например, в обмен на свое избрание — согласиться на условие, что процесс отставки спикера может инициировать любой один конгрессмен, в любой момент. Теперь это сыграло против него.

Позиция других республиканцев? Практически вся партия проголосовала против — и из того, что вижу сейчас, многие невероятно злы на Гейтца и других, которые поддержали эту отставку. Однопартийцы обвиняют их в хаосе и вредительстве ради персональной выгоды.

Сложный расклад в Конгрессе США...

Почему отставку поддержали демократы? Каждый в Вашингтоне имеет свои политические интересы. Сейчас демократы заняли позицию "ваша партия — вы между собой и разбирайтесь". Они были в оппозиции к Маккарти и критиковали его стиль управления и уступки радикальному крылу.

Чем еще они были недовольны? Среди прочего тем, что Маккарти согласился открыть процедуру по импичменту Байдена. А в воскресенье он выступил на ТВ с острыми обвинениями в сторону демократов — после сотрудничества во избежание шатдауна. Это им тоже очень не понравилось.

Кто может стать следующим спикером? Кажется, этого не знают даже в самой республиканской партии. Маккарти заявил, что снова баллотироваться не будет. Называют несколько кандидатур — от Стива Скализа до Джима Джордана. Но неясно, сможет ли кто-либо сейчас набрать достаточное количество голосов, и кто в такой ситуации захочет эту должность.

Что это означает для Украины? На этом этапе — рассмотрение нового финансирования для Киева откладывается на неопределенный срок. Теперь Палата представителей должна избрать нового спикера. До этого конгрессмены не смогут голосовать за другие насущные вопросы.

Будет ли зависеть поддержка Украины от того, кого изберут новым спикером? Да. Спикер определяет законодательные приоритеты, решает, какие голосования вносить на рассмотрение, и какую в целом вести политику. Поэтому большое значение здесь будет иметь и то, какое влияние на нового спикера получит радикальное крыло партии.

Источник