От 45 до 50. Два варианта роста курса гривны к доллару в ближайшие месяцы

Под видом гибко управляемого курса валют Нацбанк вводит свободный, утверждает экономист Дмитрий Леушкин . По его прогнозу, в ближайшие месяцы мы переживем как взлет гривны, так и ее последующее падение — но, конечно, уже не до прежнего уровня

Пристегните ремни.

Курс теперь плавающий. Он будет формироваться сам от количества продажи и покупки валюты на межбанке. Тут даже к бабке ходить не нужно, понятно, что у нас спрос зашкаливает над предложением. Мы в основном импортируем. Экспортировать металлы и с/х продукцию и прочее у нас пока плохо получается, ввиду понятных причин.

Так вот, Нацбанк в своем вчерашнем труде никакой цифры не указал. У нас нет банально коридора. Курс будет регулироваться так, как его захотят поставить, путем интервенции валютной, но ресурсы надо беречь, поэтому интервенция то такое, на крайняк теперь, с каждым разом все меньше и реже будет. А как это будет и для чего? Два варианта развития и одна цель.

Плавающий курс будет формироваться сам, от количества продажи и покупки валюты на межбанке Фото: УНИАН

Цель — выполнить бюджет, выполнить обязы перед МВФ и донорами, стать жить хуже, не покупать ничего из ненужного. Утрировано, меньше конфет есть.

Вариант раз — шок и полет на 50, потом отскок на 45 и мы все такие …. Фух, хорошо, что не 50.

Вариант два — медленно и мучительно в те же 45-50.

Мне более понятен первый вариант, он обычно так и работает. Срок? До конца года, Октябрь — ноябрь полетаем, после Нового года, в середине января, отскочим. Так было всегда, до большой войны, вспомните. С того времени модель затыкания бюджета курсом у нас не поменялась. Только условия стали иные…

В общем, пока не работают аэропорты, хоть на курсе полетаем.. Пристегните ремни, приведите спинки кресел в вертикальное положение. Откройте иллюминаторы и глаза пошире… До взлета три, два, один..

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