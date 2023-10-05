Кремль решил бомбить Новосибирск? За что Маргарите Симоньян нужно дать почетную грамоту от ГУР Украины

Российская глупость в самых высших слоях — мощный ресурс победы Украины, пишет аналитик Александр Кочетков . И в качестве примера приводит заявление топ-пропагандистки Маргариты Симоньян, которая предлагает устроить ядерный взрыв над Сибирью.

Вместо Воронежа Кремль решил разбомбить Новосибирск? Интересно, очень интересно. Вдохновляет.

Считаю, что Маргарита Симоньян заслуживает какой-то почетной грамоты от ГУР — "За добровольное содействие в диверсионной работе". Потому что ее весьма перспективная публичная идея взорвать термоядерную бомбу над Сибирью, чтобы напугать НАТО, подтолкнет тамошних жителей отделиться от сумасшедшей Москвы и возродить бывшую Сибирскую Республику.

Эта Симоньян является главой "Раша Тудей" — официального рупора России. Но важнее, что она тупая, как устрица, и не знает даже, что свет распространяется по прямой, а Земля имеет форму шара. Она убеждена, что электромагнитный импульс (ЭМИ) от термоядерного взрыва выведет из строя все электронные системы в странах НАТО, а недоимперия почему-то не пострадает. Но если Кремль пойдет на подобную глупость, то все получится наоборот.

Ядерный взрыв, который предлагает Симоньян, никак не коснется НАТО Фото: BBC

Поскольку Земля круглая, а ЭМИ движется прямолинейно, то повреждения электроники, транспорта, связи, энергетики произойдут на расстоянии несколько сотен километров. То есть, в России. А страны НАТО окажутся за горизонтом.

Более того. Еще со времен "холодной войны" на Западе важные системы защищены от ЭМИ, в частности, с помощью экранирования. В отличие от недоимперии.

Понятно, что Симоньян — эталонная напыщенная дура, и несет невесть что, чувствуя, что так или иначе, но расплата придет. Однако тот, кто держит дуру на ответственной публичной должности — сам дурак, каких поискать. И так далее по вертикали власти.

Эта руководящая российская глупость и является одним из ресурсов нашей победы. Предвидя реакцию читателей, сразу соглашусь, что у многих украинских чиновников с образованием и эрудицией тоже не все в порядке. Но разрушать собственную страну оружием массового уничтожения у нас никто не предлагает.

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