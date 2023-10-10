Израиль платит за высокомерие. Как позор 7 октября улучшит еврейское государство

7 октября Израиль, конечно, получил от ХАМАС увесистую оплеуху, констатирует военный историк, колумнист The Atlantic Элиот Коэн . Но такое с Израилем уже случалось, и не один раз, и каждый раз он извлекал из этого правильные уроки

История Армии обороны Израиля — это история неудач, за которыми следовало исключительно быстрое восстановление. Элитные израильские парашютно-десантные подразделения возникли на базе организаций, созданных после серии неудачных рейдов возмездия в начале 1950-х годов. Бронетанковый корпус Израиля стал одним из лучших в мире после унылых результатов в 1956 году. Другие подразделения были созданы после неудачной попытки в 1974 году спасти заложников, удерживаемых в городе Маалот. Блестящее подавление Израилем сирийской ПВО в 1982 году стало результатом ошеломляющих потерь самолетов в Войне Судного дня 1973 года и так далее.

Каждый раз после неудачи Армия обороны Израиля адаптируется, как это происходит и сегодня. В этом помогает традиция жесткого самоанализа. Почти вся документация Комиссии Аграната после войны 1973 года была рассекречена; в конечном итоге, то же самое произойдет и с Комиссией Винограда, которая расследовала неудачи ливанской войны 2006 года. В каждом случае покатились головы – министров обороны, начальников штабов и даже премьер-министров. После нынешнего разгрома на границе с сектором Газа, вероятно, произойдет то же самое. То, что сотни тысяч израильских протестующих, встревоженных предлагаемой судебной реформой, не смогли сделать с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, вероятно, сделают пять или шесть мрачных отставных судей, генералов и государственных служащих.

Армия обороны Израиля по праву считается одной из лучших армий в мире: инновационной, креативной и квалифицированной. Это так, потому что она может привлечь всех самых талантливых и способных граждан своей страны, что является огромным преимуществом законной системы всеобщей воинской повинности и продолжительной резервной службы. Передовая технологическая база страны, которая начала ощущаться еще в войне 1967 года, является огромной помощью, равно как и небольшие размеры Израиля, и постоянная непосредственная угроза. В конце концов, солдаты в буквальном смысле сражаются за защиту домов и семей.

Но чем же тогда объяснить катастрофический провал, произошедший в последние несколько дней? Газа — один из наиболее тщательно наблюдаемых участков земли на Земле, его площадь составляет всего лишь 140 квадратных миль. Израильтяне отслеживают воздушное пространство и имеют всевозможные датчики, контролирующие его; в то же время их служба внутренней безопасности знает сложную клановую структуру палестинцев и в прошлом могла играть на их соперничестве.

Одно из объяснений, несомненно, будет связано с помощью, которую ХАМАС получил от Ирана и, возможно, других игроков, таких как "Хезболла". Подготовка штурмовых отрядов ХАМАС, глубокие и сложные туннели и бункерные системы в секторе Газа, а также способность палестинской террористической группировки контрабандой провозить современное оружие позволяют предположить работу способных союзников. И дьяволу нужно отдать должное: ХАМАС дисциплинирован, идеологически предан, безжалостен и умен. Как говорится, сыграйте в шахматы против шахматного мастера, и вы станете лучше в шахматах.

Но есть и другая причина. Роковым грехом ЦАХАЛа, как и многих его политических руководителей, является высокомерие. После войны Судного дня один отстраненный генерал, который, хотя и был светским человеком, имел религиозное образование, сказал, что война стала результатом греха азут метцаха. Речь шла о исповедальной литургии того времени, когда евреи били себя в грудь и исповедовались во многих грехах, в том числе и в тех, которые произошли от азут метцах: высокомерия.

Когда комиссия расследует эту войну, она, несомненно, обнаружит множество недостатков в работе израильской разведки, оперативном планировании и, прежде всего, политическом руководстве, из-за чего Израиль выглядел исключительно слабым в глазах своих врагов. Но в основе просчетов, вероятно, лежит высокомерие, то самое высокомерие, которое убедило израильских генералов в том, что пара танковых бригад разгромит египетскую армию в 1973 году, или что проблему "Хезболлы" в 2006 году можно решить с помощью мощной авиации.

Израильские военные готовы смыть позор 7 октября

Однако на этом история не закончится. Израиль преобразится в результате этого разгрома, столь хитроумно приуроченного к 50-летию Войны Судного дня. В каком-то смысле это не по-настоящему экзистенциальный конфликт: Израиль явно является здесь более сильной стороной, несмотря на тяжелые гражданские и военные потери, а также на унижение, вызванное вторжением в десятки городов и поселений кибуцев, захватом старших офицеров, налетом на военный штаб, уничтожением бронетехники.

Что останется, так это видео, на которых бабушек утаскивают в плен, застреливают детей, раздевают донага молодых женщин, оскверняют трупы. Для многих евреев отголоски этих сцен первобытны и восходят к Книге Плача, написанной две с половиной тысячи лет назад: "Девицы ее страдают… Маленькие дети ее ушли в плен… Юноша и старик лягут на земле, на улицах… Ты убивал беспощадно". Подобные сцены оставили очень много шрамов в еврейской истории: от массовых убийств во время крестовых походов до погромов 19 и начала 20 веков и величайшего ужаса Холокоста. Они глубоки и неизгладимы в душе любого израильтянина, даже если он любит серфинг по субботам и не против сэндвича с ветчиной.

Чего миру следует ожидать сейчас, так это холодно-яростных и чрезвычайно жестоких военных действий в секторе Газа, вероятно, как на земле, так и с воздуха. Это повлечет тяжелые военные потери и, без сомнения, еще больше жертв среди палестинского гражданского населения, поскольку ХАМАС всегда, руководствуясь стратегической хитростью, хоронил свои командные пункты под больницами, свои склады оружия — в мечетях, свои огневые точки — в детских садах. По правилам войны, они становятся законными целями.

Израильские стратеги не только захотят вывести из строя ХАМАС на долгие годы, создавая ситуацию "сдерживающего фактора". В конце концов, 2006 год, возможно, и был частично провальным, но "Хезболла" после этого колебалась, стоит ли предпринимать еще один удар по еврейскому государству. Когда в 2007 году израильтяне и США обнаружили в Сирии секретный реактор, построенный Северной Кореей, израильтяне были полны решимости восстановить свою репутацию, уничтожив объект самостоятельно, ничего никому об этом не сказав. Так они и сделали.

В стратегическом плане в жестокой и жестокой атаке ХАМАС было что-то гениальное. Это, вероятно, подорвет официальное мирное соглашение между Саудовской Аравией и Израилем, и она может иметь еще более ужасные последствия, если в дело вступит "Хезболла", а ячейки ХАМАСа смогут начать новые атаки на израильские поселения на Западном Берегу. Это усиливает Иран и ослабляет США. Но Израиль и его вооруженные силы проявят стойкость, которая удивит даже их самих.

В преддверии разрушения северокорейского реактора госсекретарь Кондолиза Райс отправила меня в Израиль, чтобы узнать, готовы ли израильтяне к тому, что может перерасти в более широкую войну на Ближнем Востоке. Я встретился, в частности, с главой Моссада, генералом запаса Меиром Даганом. В его конференц-зале висела фотография израильских истребителей, пролетающих над Освенцимом. Мы об этом не говорили и не должны были. Я не видел висевшей в его кабинете фотографии, на которой его дедушка по материнской линии стоял на коленях перед тем, как его застрелили нацисты. Картины 2023 года, о которых страшно даже подумать, еще долго будут висеть на стенах его преемников и, что еще важнее, храниться в их головах и сердцах.

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