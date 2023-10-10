Тупик для Израиля, угроза для Украины. Как война на Ближнем Востоке может перерасти в Третью мировую

За три дня войны в Израиле мир сделал несколько уверенных шагов к Третьей мировой войне, констатирует журналист Максим Яли . Он опасается, что запредельный градус ненависти разогреет всю планету и приведет к глобальному конфликту

КАК ПАЛЕСТИНО-ИЗРПИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ МОЖЕТ ПЕРЕРАСТИ В ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ

Конфликт между Палестиной и Израилем пока идет по наихудщему сценарию и для Израиля, и для Украины, и для мира в целом.

Чем больше и ожесточеннее будет наноситься ракетных ударов пр Сектору Газа — тем больше будет жертв среди мирного населения.

Военная эффективность подобных ударов стоит под большим вопросом, учитывая километры подземных тоннелей, видео из которых с ракетами публикует ХАМАС.

С каждой новой жертвой среди мирного населения симпатии арабского населения к палестинцам и давление на их правителей с требованием оказать ХАМАСу помощь будет возрастать.

И тотальная блокада, которая очень скоро приведет к гуманитарной катастрофе, будет только способствовать антиизраильским настроениям как минимум в мусульманском мире.

После начала наземной операции ЦАХАЛа (тут уже вопрос лишь даты ее начала) , в конфликт вступит еще один прокси Ирана — "Хезболла", которая уже заявила о полной готовности (на самом деле, они к этому сценарию готовились заранее).

Именно этого и добивается руководство Ирана, мечтающее уничтожить Израиль. Но им как раз не хватает поддержки арабских стран, которые как раз налаживали в последние годы взаимоотношения с Израилем.

Тут уже речь идет не только о срыве установления дипотношений между Израилем и Саудовской Аравией, а о о гораздо худших последствиях.

После войны "Судного дня" 50 лет назад арабские страны Персидского залива объявили нефтяное эмбарго Западу, которое привело к резком росту цен на нефть .

Кто этого ждет с нетерпением?

Естественно, Путин.

Это не только увеличит цены на энергоносители и приведет к новому витку инфляции, но и к стремительному росту популярности правых популистов как в Европе, так и в США. Так что шансы на победу Трампа резко возрастут.

Путин и Трамп - два явных бенефициара нынешнего обострения Фото: Politico

Ну а для нас это обернется снижением, если не приостановкой военной и финансовой помощи со стороны союзников в ЕС и США уже во второй половине 2024-го, если война на Ближнем Востоке затянется. О чем уже в открытую говорит сам Нетаньяху.

Так что Словакия может стать лишь "первым звоночком" и в клубе "изгоев-популистов" имени Орбана-Фицо будет пополнение.

Но и это может показаться "цветочками", если конфликт дойдет до той стадии, когда Израиль начнет наносить массированные удары по Ирану.

Там к войне готовились давно и их ВПК, в отличие от нашего, давно развивался даже в условиях санкций, и их "Шахеды" — это лишь "мелочь".

Баллистические ракеты, которых у них достаточно, тогда наверняка будут переданы России и полетят не только на Израиль, но и в Украину.

И локальные конфликты в Украине и Израиле могут стремительно перерасти в Третью Мировую Войну уже с применением ядерного оружия.

Пока это самый ужасный вариант.

Который еще три дня назад казался невероятным.

Но с каждым днем он становится все более реалистичным.

Мы можем сколько угодно ругать наших западных партнеров за то, что они не передают нам дальнобойные ракеты и самолеты, но именно этого сценария, по их мнению, они таким образом пытаются избежать.

Но когда в уравнении появляются новые неизвестные и в конфликт вступают больше игроков, тем более, обладающих ядерным оружием (Израиль), готовых его применить (против Ирана), тогда стабильность системы становится еще более зыбкой и решение нескольких людей может спровоцировать "эффект домино".

Еще один крайне негативный фактор — когда эту войну стремятся спровоцировать престарелые религиозные фанатики (аятоллы). Это гораздо хуже коррумпированных кремлевских старцев, боящихся потерять свои миллиарды, которые хранят на Западе.

И топлива для разжигания войны — ненависти, в регионе Ближнего Востока гораздо больше, чем в Украине и России, вместе взятых. Там конфликт длится десятки лет, и выросли уже целые поколения, воспитанные именно на НЕНАВИСТИ, а не на ЛЮБВИ.

Вот что пугает и может стать "триггером".

Позитивный момент — Израиль, пусть и меньше нас, но также очень сильно зависит от военной помощи США.

А для Байдена подобный сценарий накануне выборов в 2024-м абсолютно не выгоден. Так что там есть рычаги давления на правого популиста-"ястреба" Нетаньяху. Который для спасения своей политической участи после того, как ЦАХАЛ и МОССАД "прозевали" террористические атаки, готов пойти на очень многое.

Очень многое будет решаться в ближайшие дни-недели.

Наблюдаем.

Источник