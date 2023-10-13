Сработает ли жуткий план на Ближнем Востоке? Почему выиграет Иран, если Израиль ответит жестко

Зловещий план Ирана на Ближнем Востоке — на грани успеха, предупреждает экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке для The Telegraph. Он предостерегает Израиль от таких шагов, которые могут сыграть на руку тегеранскому режиму

После ужасающей атаки ХАМАСа на Израиль среди израильского разведывательного сообщества, несомненно, начнется серьезная переоценка ценностей. Но это не должно было стать неожиданностью. В течение значительного времени Иран планировал и снабжал врагов Израиля. Еще до смерти Касема Сулеймани, весьма способного и смертоносного лидера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), режим готовился занять поул-позицию в качестве врага Израиля. В последнее десятилетие Иран отвернулся от реформ и принял жесткую линию.

Силы "Кудс" КСИР и Министерство разведки питают повстанцев в Ираке. Поддерживаемые Ираном ополченцы регулярно стояли за минометными обстрелами персонала НАТО, направленного на помощь иракскому правительству. В Европе, по крайней мере дважды за последнее время, мы видели, как иранские группы убийц нападали на диссидентов и оппозиционные СМИ. Между тем, поставки ракет "Хезболле" и вооружений всех уровней ХАМАСу достигли новых высот в непосредственной близости от Израиля. В Йемене повстанцев-хуситов через Ормузский пролив снабжают ракетами большой дальности, позволяющиими наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре Саудовской Аравии.

Не заблуждайтесь: Иран будет готов к тому, чтобы атаки ХАМАСа спровоцировали более широкий кризис в арабском мире и среди мусульманского населения на Западе. Он не хочет мира путем переговоров. Режим не хочет решения проблемы создания двух государств в Израиле. Чего Запад слишком часто не осознает, так это того, что такие нападения не являются разовыми или взаимными, а представляют собой часть преднамеренного и решительного плана по использованию террора для разделения и ослабления региона. Действительно, несмотря на постоянную риторику и действия Ирана, уничтожение Израиля не так важно для режима, как превращение в региональную сверхдержаву. Иранское руководство использует израильский конфликт для вербовки доверенных лиц по распространению разногласий.

Иран ненавидит экономический успех Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. И он знает, что большее процветание и возможности в этих странах для мужчин, а сегодня и для женщин, ослабляют его проект просвещения посредством исламской революции.

Корпус стражей исламской революции - могучее оружие тегеранского режима Фото: NurPhoto Agency

По мнению Верховного лидера, исламская революция – это идеологический экспорт, который будет навязан врагам и соседям. Подобно экспорту коммунизма Советским Союзом, иранские революционеры никогда не останавливаются. Они верят, что должны двигаться вперед, иначе умрут. Однако Иран знает, что его революция не так популярна. Даже среди мусульман-шиитов в Ираке Тегеран не приветствуют. Многие жители региона считают его неотесанным и нежеланным гостем.

По этой причине Иран разыгрывает карту "арабской улицы". Несмотря на то, что Иран и Израиль время от времени работали вместе, даже при аятолле Хомейни (Иран покупал оружие у Израиля в 1980-х годах), сейчас он пытается апеллировать к общественному мнению на улицах Катара, Эр-Рияда и Каира. Антиизраильская карта – самая дешевая. И, играя в эту игру, Иран подталкивает и других лидеров региона пойти против общественного мнения.

Террористические атаки ХАМАСа – это последние действия не умеренных, которые хотят решения проблемы двух государств, а тех, кто, как Иран, хочет стереть Израиль с лица земли. Иран уже много лет культивирует крайние точки зрения мусульман. В последние годы он принимал у себя высокопоставленных членов "Аль-Каиды", несмотря на то, что салафиты-сунниты считают шиитов еретиками – вот на что готов пойти Иран. Неудивительно, что голос воинствующего салафизма находится в авангарде этих протестов против Израиля. Их сержанты-вербовщики будут смешиваться с пропалестинскими протестующими, которых мы недавно видели в Южном Кенсингтоне. Они будут утверждать, что говорят от имени арабского мира. Они этого не делают и никогда не делали.

Это ужасное нападение должно напомнить нам всем, что поставлено на карту. Иран захочет, чтобы Израиль отреагировал слишком остро. Он захочет, чтобы действия Израиля выходили за рамки самообороны в соответствии с международным правом. Мы все должны помнить, что вполне возможно называть ХАМАС террористами и не принимать чью-либо сторону между Палестиной и Израилем, точно так же, как можно привлечь израильскую армию к ответственности, не ставя под сомнение право Израиля на существование. Би-би-си, похоже, считает, что называть ХАМАС террористами – значит, принимать чью-либо сторону. Это не так. Именно методы, которые они используют, главным образом определяют террористов.

ХАМАС никогда не представлял умеренных палестинцев. Он не говорит от имени большинства. Мы не должны допустить, чтобы эти ужасные события довели нас до крайности, когда права человека, международное право и решение о создании двух государств будут отвергнуты. Такой путь приведет лишь к росту власти иранского режима и нестабильности в Персидском заливе. Если в этих атаках победит экстремизм, мы все проиграем.

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