Помощь - да, зерно - нет. Чем для Украины могут обернуться выборы в Польше

Специалист по международным вопросам Ростислав Демчук видит в предварительных итогах выборов в Польше позитив для Украины. Он ждет более дружественной политики от правительства Дональда Туска, хотя в вопросе импорта украинского зерна вряд ли что-то изменится

Не буду себя заблаговременно радовать предварительными результатами выборов в Польше… Послушаюсь мудрых: "Не говори "гоп", пока не проехал Чоп"!

Известно, что в Польше была очень высокая явка избирателей и, по предварительным подсчетам, оппозиционная коалиция во главе с Дональдом Туском сможет сформировать новое правительство Польши.

Выступая перед сторонниками, лидер "Гражданской коалиции", экс-премьер Дональд Туск заявил: "Польша победила, демократия победила. Это конец плохих времен, это конец правящей партии Партия и справедливость" (ПиС).

Кажется, нынешнее правительство теряет власть... Фото: РИА Новости

Для Украины результаты экзитполов выглядят оптимистично, поскольку ультраправая партия "Конфедерация", которая выступала против продолжения поддержки Украины и один из лидеров которой Гжегож Браун присоединился к кампании "Стоп украинизации Польши", получила меньше голосов, чем прогнозировали опросы, и не смогла стать третьей политической силой страны.

Все остальные партии и коалиции выступают за поддержку Украины в условиях войны с Россией.

В то же время, какая бы партия не возглавила формирование правительства, вряд ли произойдет изменение политики Польши относительно импорта украинского зерна, на которое наложено эмбарго с весны этого года. Эта политика, которую ввела правящая партия "Право и справедливость", имеет поддержку во всех других оппозиционных партиях Польши.

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