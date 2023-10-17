Отобрать у коррупционера все, что он украл. Почему только так можно побороть коррупцию

Мир еще не придумал лучшего средства борьбы с коррупцией, чем конфискация имущества, уверен юрист Александр Чебаненко . А значит, именно ее следует применять в Украине, и никакого нашего "особого пути" в этом деле искать не следует.

По поводу "уникальности" украинской коррупции.

СМИ написали, что Высший антикоррупционный суд вынес приговор сообщнику экс-главы Верховного суда, согласно которому персонажу назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы БЕЗ конфискации имущества, а сам персонаж освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком три года.

В этой связи, естественно, снова будет подниматься вопрос об эффективности борьбы с коррупцией в Украине.

И многие будут настаивать на "особом пути Украины" в этой борьбе.

Когда нам рассказывают, что наша коррупция другая, не той природы, чем на Западе, она у нас, мол, встроена в общество и государственную систему, которые без коррупции просто упадут и т.д., постоянно вспоминаю одну байку.

Как один постсоветский президент, выступая перед таможенниками (Sic!), заявил, что, мол, коррупция — "становой хребет экономики" их государства.

И никто не возразил (хотя некоторые считают, что это была оговорка (по Фрейду, видимо).

Есть печальные новости для адептов нашего "особого" коррупционного пути.

Желание получить больше за меньшее — общее практически для всех современных людей.

Поэтому и коррупция, которую в широком смысле можно охарактеризовать как получение (предоставление), вопреки установленному законом порядку, выгоды за само положение лица в системе принятия решений, по своей природе везде одинакова, сколько бы нам ни рассказывали о другом.

Разная может быть реакция государства и общества на коррупцию.

Коррупция есть везде — разной бывает только реакция государства и граждан на нее Фото: fbc.ua

Опыт целого ряда постсоветских/постколониальных (и не только) государств свидетельствует об определенной закономерности.

Когда материальные, временные, человеческие и т.д. расходы на жизнь с коррупцией равны или становятся более затратными, чем жизнь без коррупции, ее объемы кардинально уменьшаются.

Настоящая борьба с коррупцией начинается только тогда, когда ее делают НЕвыгодной, или менее выгодной, чем жизнь без нее.

Буквально невыгодной, а саму такого рода перспективу — неотвратимой.

Ведь коррупционер может смириться с потерей репутации (тьфу!), положения в обществе, даже нескольких лет жизни, но не с потерей ДЕНЕГ, на получение которых положено столько усилий.

Именно поэтому КОНФИСКАЦИЯ имущества (в том числе, записанного на фунтвы) является наиболее эффективным средством борьбы с коррупцией во всем цивилизованном мире.

Хотя лишение общества на некоторое время "радости" нахождения в нем коррупционера и запрет на доступ коррупционера на некоторое время к принятию значимых для общества решений тоже не стоит недооценивать.

А до тех пор вся борьба с коррупцией — всего лишь разного уровня качества имитация.

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