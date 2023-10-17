Нужны новые Ставка, Кабмин и Рада. Как Украине поможет правительство национального спасения

Для того, чтобы изменить ситуацию в стране и на фронте, Украине нужна перезагрузка власти, считает аналитик Александр Кочетков . По его мнению, нужно перезагрузить Ставку, Кабмин и Верховную Раду — нужна власть национального спасения

НУЖНА ВЛАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ

Ну вот, хоть и тепло, но осень таки наступила. Та самая, когда считают поголовье цыплят. Или результаты наступления ВСУ.

Соответственно, пошли критические сообщения. Не очень много, но это пока что. Когда корреспонденты увидят, что можно, получим настоящий грязе-селевой поток, направленный против политического руководства страны. Именно политического.

Наиболее громко с точки зрения охваченной аудитории выступил бывший "национальный психотерапевт" А. Арестович, которой очень обижен на ОП. Есть авторы меньшего медийного калибра. Но основные тезисы у всех почти одинаковые:

Союзники не предоставили нам необходимого оружия в необходимом количестве (хотя союзники как раз утверждают обратное). Мы потратили неоправданно много ресурсов на оборону Бахмута, которой все равно потеряли, а что получили — непонятно. Поверив в собственные анонсы безальтернативности наступления ВСУ, мы не готовились к обороне, что вызовет проблемы уже при отражении контрнаступления врага. Страна так и не переведена на военные рельсы, оборонная промышленность больше имитирует, чем производит. "Усталость от Украины" — это, в первую очередь, усталость от власти Украины, потому что у нас продолжаются коррупция, наезды на права и свободы граждан и другие антидемократические процессы.

Пройдусь по пунктам.

А кто сказал, что нам вообще должен кто-то помогать?! "Будапештский меморандум"? Так там только обязательства проводить консультации в случае агрессии против Украины. Консультации были? Да, сотни. Тогда в чем вопрос?

Когда разные руководители Украины торговали постсоветским вооруженным наследием по всему миру, разве они просили о помощи? Нет, сами справлялись. А когда допускали уничтожение наших складов и ничего не делали для их восстановления, просили помочь?

Цивилизованный мир будет помогать Украине, но в пределах того, что соответствует стратегическим интересам наших союзников. И помощь не означает нести нас на себе. В ОП об этом не догадывались?

Относительно Бахмута. Сейчас все умные, все стратеги… А во время обороны этого города я выражал обеспокоенность, что мы в Бахмуте несем неоправданно большие потери, а перед тем оставили Лисичанск-Северодонецк только после двух месяцев боев. Так ко мне сразу набежала толпа сумасбродных защитников власти с глупыми вопросами: "Какое твое воинское звание? Как смеешь сомневаться в гении наших командующих? И вообще, почему в профиле не "Олександр", а "Александр" записано?".

Относительно подготовки к обороне — все то же самое: на подобные варианты развития событий никто из военно-политического командования вообще не закладывался.

А о пиар-характерах действий власти как по развертыванию военной промышленности, так и по борьбе с коррупцией и другими злоупотреблениями, уже написано и сказано столько, что "Война и мир" вражеского Толстого отдыхает. Просить нашим руководителям проще, чем создавать, а придумывать успехи проще, чем просить.

Ситуация на фронте — непростая. Нужно что-то делать со страной... Фото: Минобороны Украины

Но сейчас важно, что делать.

Убежден, что нужна полная перезагрузка власти — и политической, и военной. В Израиле за несколько суток отбили нападение ХАМАСа, но правительство национального единства создали сразу. А нам надо создавать власть национального спасения.

Из нынешних руководителей могут остаться только В.Зеленский и В.Залужный, и те с оговорками.

Президент Зеленский выглядит предельно уставшим — и физически, и психологически. Потому что он создал такую систему, что без него ничего не работает. Почти два года выдерживать это невозможно. ВАЗ надо научиться делегировать полномочия, но не все, и не А.Ермаку. И сосредоточиться именно на международном пиаре Украины. А относительно Залужного — не уверен, что он, даже если ему развязать руки, способен создать новую армейскую вертикаль во главе с боевыми командирами, которые имеют результат на фронте, а не в тыловых штабах. И не считают главной армейской задачей создать хорошее настроение в ОП. Имею основания для такой неуверенности.

Так что нужны новая Ставка, новое Правительство, новая Рада, новые руководители на местах. А что со старыми? О, а старым надо предоставить возможность защитить Украину не только с высоких трибун, пользуясь броней от призыва. Вот им всем — и мужчинам, и женщинам (у нас же гендерное равенство!) — повестки и дальше демократично и вежливо, как у нас бывает, заломить руки, в автобус и на учебный полигон. Особое внимание обратить на тех, кто подписывал бумаги об этих невероятных тендерах во время войны — этих можно и пистолетом по голове, опять-таки, как у нас бывает.

Вот тогда украинцы могут поверить, что общество и власть — в одной лодке. И что останавливают вражеское нашествие вместе. А не так, что одним выпало большое счастье погибнуть на фронте, а другим — тяжелая судьба мародерствовать в тылу. Кстати, при таком раскладе власть национального спасения впервые в стране будет чувствовать ответственность за слова и действия.

Конечно, мои предложения не выглядят реальными. Но сейчас время такое критическое, что надо требовать нереального. Иначе — поражение и уничтожение.

Перед началом наступления я расписывал три сценария: положительный, отрицательный и промежуточный. Сейчас мы четко движемся по негативному сценарию, которой предусматривает потерю значительной части левобережной Украины, паузу в военных действиях, а затем продолжение агрессии России. И не говорите, что не предупреждали.

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