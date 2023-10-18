Недоброе утро, или новые "маски-шоу". Как действовать, когда на предприятие пришли с обыском

"Когда в одно недоброе утро ваши работники открыли дверь и получили текст определения об обыске, нужно внимательно и спокойно прочитать определение, установить, какие именно вещи и документы планируется отыскать и изъять, а еще — требовать появления владельца жилья или помещения". Мнение.

Давайте поговорим о такой неприятной вещи, как обыск. Обыск в офисе компании или производственного предприятия — независимо от масштаба этого события, выбивает из рабочих процессов и добавляет седины почти всем. А самое главное — не всегда есть необходимость его переживать на собственном опыте. Уже классическими стали ситуации, когда фиктивные фирмы массово регистрируются по одному адресу и маленькая ошибка (или неточность) в определении следственного судьи, google maps или следователей — и у вас на пороге незваные гости из правоохранительных органов.

Основания для обыска: о чем говорит закон

Статьи 234 и 615 Уголовно-процессуального кодекса Украины определяют, что обыск может проводиться на основании:

определения следственного судьи местного общего суда (в пределах территориальной юрисдикции);

определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (в уголовных производствах по преступлениям, отнесенным к подсудности ВАКС);

постановления руководителя органа прокуратуры (на время действия военного положения и когда отсутствует объективная возможность выполнения следственным судьей этих полномочий. Такое постановление дополнительно должно содержать обоснование правомерности осуществления полномочий следственного судьи прокурором).

Определение об обыске: что в нем должно быть указано

Во-первых, следует помнить, что такое постановление "одноразовое" — это прямо устанавливает ч.1 ст.235 УПК: постановление... дает право проникнуть в жилище или другое владение лица только один раз. На практике есть случаи, когда обыск проводится на предприятии, которое занимает большую территорию, имеет несколько помещений (с разными адресами или нет).

Во-вторых, постановление должно соответствовать общим требованиям к судебным решениям, предусмотренным УПК, а именно статье 370 УПК: быть законным, обоснованным и мотивированным. О какой обоснованности и мотивированности может быть речь, если мы не знаем, насколько допустимые и надлежащие доказательства добавляют правоохранители?

Маленькая ошибка (или неточность) в постановлении следственного судьи, google maps или следователей — и у вас на пороге незваные гости из правоохранительных органов Фото: dialog.ua

В-третьих, постановление о разрешении на обыск жилья или иного владения лица должно содержать сведения о:

срок действия постановления, который не может превышать одного месяца со дня вынесения постановления;

прокурора, следователя, который подал ходатайство об обыске;

положения закона, на основании которого выносится постановление;

жилье или другое владение лица или часть жилья или другого владения лица, которые должны быть подвергнуты обыску;

лицо, которому принадлежит жилье или другое владение, и лицо, в фактическом владении которого оно находится;

вещи, документы или лиц, для выявления которых проводится обыск.

Постановление в руках: что делать руководителю компании

Итак, одним не добрым утром ваши работники открыли дверь и получили текст постановления в руки. Что делать? Пока коллегами уведомляются собственник/руководитель/юристы, нужно внимательно и спокойно прочитать постановление, установить следующие сведения и действовать:

Установить лицо, которому предоставлено разрешение на проведение обыска — на практике бывают случаи, когда разрешение предоставлено одному лицу, а на обыск пришел другой следователь или прокурор. Правовая оценка такой практике дана Верховным Судом: выполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск жилья или иного владения лица возлагается лично на следователя или прокурора и не может быть поручено в порядке п. 3 ч. 2 ст. 40 УПК соответствующим оперативным подразделениям (ч. 1 ст. 236 УПК). Поручение следователем или прокурором, которым постановлением следственного судьи предоставлено разрешение на проведение обыска жилья или иного владения лица, выполнение соответствующего постановления оперативному подразделению приводит к признанию недопустимыми доказательств, полученных во время такого следственного действия — Постановление ВС по делу № 466/896/17. Проверить, какое жилье или другое помещение (их части) может быть подвергнуто обыску — это как раз вопрос об адресах, нумерации корпусов, указание этажей и конкретных офисов. Простое определение следственного судьи с адресом всего бизнес-центра вместо определения конкретных помещений юридического лица является незаконным. Установить, какие именно вещи и документы планируется отыскать и изъять — в хорошем случае должно быть детализировано, что ищут правоохранители, но на практике ищется "все, что можно исследовать и что-то найти": компьютерная техника, документация... Стоит ли напоминать, что это остановит работу компании? Требовать появления собственника жилья или помещения. Согласно ч. 3 ст. 236 УПК следователь, прокурор должен вручить копию постановления или объявить постановление владельцу или другому лицу и вручить копию. Только после этого может начинать обыск и ограничивать лиц в передвижении. Здесь есть интересная практика Верховного Суда по арендованному имуществу: проведение осмотра части жилья, находящегося в аренде, с согласия его владельца, но при отсутствии согласия пользователя, является безусловным нарушением права этого лица на неприкосновенность жилья, что влечет недопустимость доказательств, полученных во время этого следственного действия — Постановление ВС от 31.10.2019 года по делу № 346/7477/13-к (производство № 346/7477/13-к), а также: обращение органа досудебного расследования к следственному судье за разрешением на проведение обыска жилья при наличии согласия лица, проживавшего в этом жилье на основании договора аренды, не требуется УПК, - Постановление ВС 20.06.2023 г. по делу № 756/16122/21 (производство № 51-641 км 23). Установить наличие заинтересованных или незаинтересованных понятых. Вообще институт понятых страдает из-за того, что сложно найти не заинтересованного нормального человека, желающего добровольно неожиданно провести день на обыске. Однако из-за изменений, связанных с военным положением, присутствие понятых может быть не обязательным (ч. 1 ст. 615 УПК) — если их привлечение объективно невозможно или связано с потенциальной опасностью для их жизни или здоровья. В таком случае ход и результаты проведения обыска или осмотра жилья или иного владения лица, обыска лица в обязательном порядке фиксируются доступными техническими средствами путем осуществления непрерывной видеозаписи.

Стоит требовать вызова защитника — есть три законных часа для того, чтобы он доехал на место обыска, до этого обыск можно не начинать. Исключение — проникновение в неотложных случаях по ст. 233 КПУ.

Кстати о "недобром утре", большинство запланированных обысков начинаются после 6 часов утра, а проведение обысков в ночное время с 22:00 до 6:00 не допускается (ч. 4 ст. 223 УПК).