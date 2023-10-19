Америка нас не научит. Почему Украина сама должна сформулировать картину своего будущего

Украина ведет себя так, будто партнеры обязаны придумать ей стратегию дальнейшего развития, удивляется экономист Алексей Кущ . Но этим обязаны заниматься сами украинцы, и исходить они должны не из идеи "аграрной сверхдержавы".

Что меня лично беспокоит в контексте американо-украинского диалога? Это полное бездействие нашего правительства в части создания с США совместных программ развития Украины.

Этому способствует и профдеформация нашей журналистики.

Например, берем визит Пенни Прицкер, которая выступает в роли своеобразного контролера со стороны США за движением американской помощи, выделенной Украине.

Имею в виду ее предпоследний визит.

У нее берет интервью журналист известного украинского издания, и вместо вопросов о методологии контроля и аудита, механизмов мониторинга движения средств, спрашивает у нее, какой должна быть стратегия послевоенного развития Украины...

И Прицкер отвечает: агро, переработка агро и добыча минеральных полезных ископаемых, которые интересны цивилизованному миру...

А разве не Украина и украинцы должны сформировать стратегию своего развития после войны? Разве не украинцы должны сгенерировать это видение?

Кстати, подобная ситуация была когда-то в Южной Корее после завершения войны с КНДР. Тогда была создана корейско-американская экономическо-торговая комиссия, которая определила для Кореи специализацию в виде экспорта риса, сахара и муки, а также некоторых полезных ископаемых, таких как никель и вольфрам.

Но Пак Джон Хи вовремя сказал: "Вы наши союзники, мы даже будем совместно с вами воевать во Вьетнаме, но стратегию своего развития мы определим самостоятельно".

В свое время США, открыв свой внутренний рынок для товаров из Японии, Тайваня, Кореи, Германии — создали настоящий бум роста в этих странах.

Подарили удочку вместо "бесплатной" рыбы, тем более, что такой рыбы на самом деле не бывает.

Украина довольно долгое время шла по вектору тупиковой экономической эволюции, поверив в концепцию "зерно и мозги". Последствия выгребаем до сих пор. "Мозгов" почти нет, и с зерном могут быть проблемы...

А теперь вернемся к правительству.

Литий может стать одним из маяков будущего Украины Фото: pexels.com

О том, что Украина до сих пор не заявила о заинтересованности в присоединении к литиевой, чиповой коалиции стран ЕС, я писал неоднократно.

Как и об отсутствии заинтересованности с нашей стороны по присоединению к трансевропейским транспортным коридорам, в частности к Rail Baltica (последний мог бы совместить наш формат пути с европейским).

Ведь это десятки миллиардов инфраструктурных инвестиций.

Украина должна стать частью мирового Зеленого курса, развивая производства, под которые можно привлекать инвестиции с зеленым маркером (а такие станут господствующими в ближайшее время): производство биоэтанола, растительного белка, изолятов и тому подобное.

Возвращаясь к США.

Нам нужен льготный торговый режим с США на долгосрочный период.

Например, ЮАР может в рамках льготного таможенного режима по программе Африканского экономического роста (реализована американцами) поставлять в США свои товары.

Это та самая программа беспошлинной торговли "все, кроме оружия", о которой применительно к Украине я пишу все эти годы: чтобы наша страна получила беспошлинный режим торговли с США в горизонте планирования 10-15 лет (бесплатная удочка вместо бесплатной рыбы).

Почему программы вододефицита нашего Юга, в частности в Буджаке, до сих пор не стали предметом специальных международных аграрных программ?

Исследование Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), опубликованное в журнале Nature Sustainability ("Устойчивость природы"), указывает на определенные успехи в Африке программы "Большая зеленая стена", которая направлена на борьбу с опустыниванием в регионе Сахеля.

Исследование показывает, что на каждый доллар США, вложенный в программы предотвращения деградации земель на африканском континенте от Сенегала на западе до Джибути на востоке, инвесторы могут получить средний доход в сумме 1,2 доллара США с экстремумами дохода от 1,1 до 4,4 доллара США.

Хотя Сахель как и Африку в целом, нельзя назвать стабильной площадкой для долгосрочных инвестиций.

Камала Харрис, Вице-президент США, во время визита в африканские страны в этом году обещает 55 млрд. долл. инвестиций именно в их экономическое развитие.

Конечно, сейчас в Украине война и никто не будет здесь размещать производство чипов или литиевых аккумуляторов. Но разве разработка нулевого цикла бизнес-планов занимает один день?

У нас должен быть целый портфель приоритетных программ развития на первый же день после завершения войны:

производство изделий из титана;

литиевая программа по полной технологической цепочке от сырья до электромобилей;

производство биоэтанола, растительного белка — здесь мы должны стать вообще чемпионами, "второй Бразилией";

энергоемкие производства на промышленных площадках на базе наших АЭС.

Максимально использовать рычаг роста в виде открытых для нас рынков ЕС и США.

Но для начала, эти рынки надо действительно "открыть", а стратегию развития — сформировать.

И не спрашивать постоянно, что нам надо делать.

Хватит этой детской болезни и взглядов на партнеров, как на родителей.

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