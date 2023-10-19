Америка нас не научит. Почему Украина сама должна сформулировать картину своего будущего
Украина ведет себя так, будто партнеры обязаны придумать ей стратегию дальнейшего развития, удивляется экономист Алексей Кущ. Но этим обязаны заниматься сами украинцы, и исходить они должны не из идеи "аграрной сверхдержавы".
Что меня лично беспокоит в контексте американо-украинского диалога? Это полное бездействие нашего правительства в части создания с США совместных программ развития Украины.
Этому способствует и профдеформация нашей журналистики.
Например, берем визит Пенни Прицкер, которая выступает в роли своеобразного контролера со стороны США за движением американской помощи, выделенной Украине.
Имею в виду ее предпоследний визит.
У нее берет интервью журналист известного украинского издания, и вместо вопросов о методологии контроля и аудита, механизмов мониторинга движения средств, спрашивает у нее, какой должна быть стратегия послевоенного развития Украины...
И Прицкер отвечает: агро, переработка агро и добыча минеральных полезных ископаемых, которые интересны цивилизованному миру...
А разве не Украина и украинцы должны сформировать стратегию своего развития после войны? Разве не украинцы должны сгенерировать это видение?
Кстати, подобная ситуация была когда-то в Южной Корее после завершения войны с КНДР. Тогда была создана корейско-американская экономическо-торговая комиссия, которая определила для Кореи специализацию в виде экспорта риса, сахара и муки, а также некоторых полезных ископаемых, таких как никель и вольфрам.
Но Пак Джон Хи вовремя сказал: "Вы наши союзники, мы даже будем совместно с вами воевать во Вьетнаме, но стратегию своего развития мы определим самостоятельно".
В свое время США, открыв свой внутренний рынок для товаров из Японии, Тайваня, Кореи, Германии — создали настоящий бум роста в этих странах.
Подарили удочку вместо "бесплатной" рыбы, тем более, что такой рыбы на самом деле не бывает.
Украина довольно долгое время шла по вектору тупиковой экономической эволюции, поверив в концепцию "зерно и мозги". Последствия выгребаем до сих пор. "Мозгов" почти нет, и с зерном могут быть проблемы...
А теперь вернемся к правительству.
О том, что Украина до сих пор не заявила о заинтересованности в присоединении к литиевой, чиповой коалиции стран ЕС, я писал неоднократно.
Как и об отсутствии заинтересованности с нашей стороны по присоединению к трансевропейским транспортным коридорам, в частности к Rail Baltica (последний мог бы совместить наш формат пути с европейским).
Ведь это десятки миллиардов инфраструктурных инвестиций.
Украина должна стать частью мирового Зеленого курса, развивая производства, под которые можно привлекать инвестиции с зеленым маркером (а такие станут господствующими в ближайшее время): производство биоэтанола, растительного белка, изолятов и тому подобное.
Возвращаясь к США.
Нам нужен льготный торговый режим с США на долгосрочный период.
Например, ЮАР может в рамках льготного таможенного режима по программе Африканского экономического роста (реализована американцами) поставлять в США свои товары.
Это та самая программа беспошлинной торговли "все, кроме оружия", о которой применительно к Украине я пишу все эти годы: чтобы наша страна получила беспошлинный режим торговли с США в горизонте планирования 10-15 лет (бесплатная удочка вместо бесплатной рыбы).
Почему программы вододефицита нашего Юга, в частности в Буджаке, до сих пор не стали предметом специальных международных аграрных программ?
Исследование Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), опубликованное в журнале Nature Sustainability ("Устойчивость природы"), указывает на определенные успехи в Африке программы "Большая зеленая стена", которая направлена на борьбу с опустыниванием в регионе Сахеля.
Исследование показывает, что на каждый доллар США, вложенный в программы предотвращения деградации земель на африканском континенте от Сенегала на западе до Джибути на востоке, инвесторы могут получить средний доход в сумме 1,2 доллара США с экстремумами дохода от 1,1 до 4,4 доллара США.
Хотя Сахель как и Африку в целом, нельзя назвать стабильной площадкой для долгосрочных инвестиций.
Камала Харрис, Вице-президент США, во время визита в африканские страны в этом году обещает 55 млрд. долл. инвестиций именно в их экономическое развитие.
Конечно, сейчас в Украине война и никто не будет здесь размещать производство чипов или литиевых аккумуляторов. Но разве разработка нулевого цикла бизнес-планов занимает один день?
У нас должен быть целый портфель приоритетных программ развития на первый же день после завершения войны:
- производство изделий из титана;
- литиевая программа по полной технологической цепочке от сырья до электромобилей;
- производство биоэтанола, растительного белка — здесь мы должны стать вообще чемпионами, "второй Бразилией";
- энергоемкие производства на промышленных площадках на базе наших АЭС.
Максимально использовать рычаг роста в виде открытых для нас рынков ЕС и США.
Но для начала, эти рынки надо действительно "открыть", а стратегию развития — сформировать.
И не спрашивать постоянно, что нам надо делать.
Хватит этой детской болезни и взглядов на партнеров, как на родителей.