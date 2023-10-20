Чиновников сделали прокаженными. Как группа "антикоррупционеров" подорвала будущее Украины

Долго сдерживался не писать, что я думаю о специфике и деталях ПЭП, возвращении деклараций и... странной работе антикорвертикали. Но просто идет уже какая-то вакханалия и прямое хамство от группы конкретных работников кучки "антикоррупционных" ОО. И эта вакханалия адски вредит стране, потому что ради выполнения определенных deliverables в донорских проектах закладываются мины замедленного действия, которые будут взрываться десятки лет.

Есть узкая группа людей, которые в значительной степени монополизировали формирование мнения международных партнеров относительно того, что надо делать в сфере антикоррупции. Это произошло как по объективным причинам (никто, кроме них, этой историей системно не занимался), так и по субъективным (потому что создалась самозамкнутая история, когда одни и те же люди получают финансирование и легитимность от доноров, потому что они уже раньше получали, а финансировать 50 различных проектов трудно). Эти люди продвигают определенную стратегию борьбы (очень упрощенно — давайте сделаем власти трудно из-за различных ограничений и скопируем опыт Румынии с отдельными "правильными" правоохранителями, главная задача которых — сажать чиновников). И должно стать лучше, потому что все чиновники/политики будут бояться и станут работать хорошо.

Эта стратегия имеет право на существование, хотя никто, конечно, не анализировал проблему и необходимые ресурсы/неозвученные гипотезы, заложенные в нее. Потому что чего анализировать, плохих людей так много, надо что-то делать (без иронии пишу). За 7 лет стратегия где-то показала хороший результат, где-то никакой, где-то показала плохой результат. Где-то зашла в глубокое техническое и идеологическое противоречие с другими реформами. Правильный подход — остановиться, выдохнуть, провести анализ ошибок и достижений и двигаться подкорректированным путем. Но кому этот правильный подход нужен? Поэтому выбрана тактика — вперед, все у нас идеально, а кто не согласен — сам коррупционер. Согласно скоординированной публичной позиции по ПЭПам, кажется, уже все несогласные стали именно такими. Уверенные в собственной непогрешимости авторы искренне не желают не только слышать о проблемах в других сферах (например, они, не имея никакого опыта работы в крупных компаниях, абсолютно уверены, что, если у них нет проблем с зарплатной картой в Приватбанке, то все нормально и у тех людей, которые получают международное финансирование или проходят KYC иностранных партнеров). Они даже забыли о собственном опыте (когда авторы системы деклараций сами не смогли подать правильно декларацию — что явно свидетельствует о том, что что-то не работает).

Итоги голосования по закону о ПЭПах

Сейчас мы имеем, как минимум, следующие большие системные проблемы:

предложенные ограничительные (декларации, финмон, конкурсы и т.д) механизмы антикоррупции наносят огромный вред качеству госслужбы, потому что хорошие люди не хотят/не могут туда идти. Дошло уже до того, что без шуток на эти упреки отвечают: "Да и так госслужба непривлекательна, еще одно ограничение по ПЭПам уже не существенно что-то ухудшит";

жизнь и работа большого количества людей, работавших на госслужбе/политике, и их родственников существенно усложнена. Польза, которую они могли бы приносить стране, очень уменьшена, потому что эти люди во многом "прокаженные";

скрытая стоимость антикоррупционной борьбы постоянно растет. На этом фоне зарплаты НАБУ-САП-ВАС-НАПК — просто копейки. Миллионы людей и тысячи компаний и банков тратят миллиарды человекочасов на бумажки;

не очевидно, что "плохие люди" будут больше страдать. Странные сделки со следствием/судом, где можно просто легально откупиться, очевидно бесперспективные дела (привет, люди, которым я еще в 2019-м говорил, что история с Альпериным закончится пшиком), неспособность проверить даже 1% деклараций, преобладание формы над содержанием в проверках и т.д.;

странный имидж Украины как "самой коррумпированной страны мира", который эксплуатирует Россия и другие наши враги;

тотальное отвлечение внимания от других проблем, которые тоже важны. Если что-то не работает, то "это потому что воруют". Хотя причины могут быть совсем другие.

Вы можете популистски считать: "Ну и что! Все чиновники плохие, госслужба вообще не нужна, а Нефедов и сам коррупционер, ибо чего он иначе на таможню пошел!". Это ваше право. Но госслужба/госкомпании — это и те люди, благодаря которым во время войны есть газ и электричество, работает железная дорога и порты, обеспечивается армия и разрабатывается "Дія". Если иммунная система организма начинает атаковать сам организм, это тоже болезнь. И мы сейчас уверенно приближаемся к этой стадии под радостное улюлюканье антикоррупционеров: "... у меня большое сомнение, что государственная служба рухнет без экспертов, которые вчера такое писали. Бесспорно, это их право не идти на службу из-за дискомфорта при банковском обслуживании" (с)...

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