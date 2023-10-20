Путин на службе у Си. Как визит диктатора в Китай превратился в унижение и холопство

Визит Путина в Китай аналитик Александр Кочетков воспринимает как проявление классического российского холопства. Отношения Москвы и Пекина — уже давно не диалог равных партнеров, а разговор вассала с господином.

НЕПОПРАВИМОЕ РУССКОЕ ХОЛОПСТВО

Так они на России устроены: либо унижать, либо унижаться. Сразу видно, когда у них дела плохи.

Вот Скабеева аж захлебывается от восторга во время репортажа из Северной Кореи: так нравится, так нравится! И никакого произвола, никакой диктатуры, вокруг одни свободные счастливые люди... Вот бы и нам на России так!

В свое время российские пропагандисты воротили губу в сторону КНДР: голодранцы, существуют только за счет нашей и китайской помощи. Теперь — уже пример для подражания.

Раньше Путин ждал бы в Москве, пока Ким Чен Ын допхается туда своим бронепоездом. А сейчас, когда боеприпасы понадобились, фюрерок сам отправился на Дальний Восток недоимперии, чтобы выразить вежливость и благодарность северокорейскому коллеге по автократии.

Свобода по-северокорейски — теперь образец для подражания в России Фото: Getty Images

А перед товарищем Си Путин просто ползает, старается быть поближе на фото, чтобы все видели, кто у великого китайского императора старшая жена. И о каких-то договоренностях с Си Цзиньпином Путин журналистам не рассказывает. Потому что нет договоренностей и быть не может — исключительно указания лидера супердержавы своему непутевому вассалу.

О чем указания? О поддержании напряжения на Ближнем Востоке, чтобы Си Цзиньпиню было чем торговаться с Джозефом Байденом относительно "справедливых условий конкуренции". Если смогут о чем-то договориться на встрече, которая готовится уже несколько месяцев, то США успокоят Израиль, Китай повлияет на арабские страны. А Россия будет оттягивать ХАМАС — братья-террористы, руки по локоть в крови мирных граждан, понимают друг друга с полуслова. Точнее, с полумиллиона долларов.

И "мирный настрой" Путина — это тоже из необходимости добросовестно выполнять волю властителя Поднебесной. Потому что Китай хочет торговать, а не воевать, вот и фюрерку приходится подражать.

Я в детстве собственными ушами слышал по радио песню: "Русский с китайцем братья навек". Видел хронику, как в Москве открывали шикарный ресторан "Пекин". И помню, чем все закончилось — островом Даманский. Китай выводы сделал, игры на равных он уже не допустит. Поэтому для России это не партнерство, а холопство. Со времен Орды привыкли.

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