Цена власти: как Эрдоган хочет изменить будущее Турции, используя войну в Израиле

"Неужели Турция действительно может силовым путем вмешаться в контртеррористическую операцию Израиля, превратив их в полноценную войну? Чтобы получить ответ на этот вопрос, следует немного окунуться в турецкую внутриполитическую предысторию". Мнение

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе митинга в стамбульском аэропорту Ататюрка произнес настолько резкую речь в адрес Израиля и Запада, что у многих тут же возникло множество тревожных вопросов относительно дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке.

И действительно, когда в течение последних трех недель обсуждался вопрос уровня угроз и обострения на Ближнем Востоке, то в первую очередь учитывались риски вмешательства в противостояние Израиля и ХАМАС контролируемых Ираном группировок, таких как, например, Хезболла, или, максимум, самого Ирана. Но Эрдоган своим жестким выступлением актуализировал вопрос о совершенно неожиданной стороне конфликта.

Неужели Турция действительно может силовым путем вмешаться в контртеррористическую операцию Израиля, превратив их в полноценную войну? Чтобы получить ответ на этот вопрос, следует немного окунуться в турецкую внутриполитическую предысторию.

Внутренняя политика

В этом году в Турции проходили президентские выборы, и Реджеп Эрдоган был буквально в шаге от поражения. Во втором туре Эрдоган набрал 52,18% голосов поддержки, тогда как оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 47,82% голосов. Кемаль Кылычдароглу буквально дышал в спину Эрдогану, что стало следствием популярности его политической силы в Турции.

Но вернемся еще на некоторое время назад и вспомним местные выборы в Турции в 2019 году. Тогда впервые за 25 лет мэром Стамбула стал не провластный кандидат. На местных выборах 2019 года победил Экрем Имамоглу.

А теперь самое главное. Реджеп Тайип Эрдоган и возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) являются сторонниками исламского консерватизма, и даже больше — во многом презирают идеи Кемализма, в частности — секуляризм. То есть ставка ПСР и самого Эрдогана делается на консервативный, религиозный электорат.

Но опираться на такую прослойку в обществе, в котором веками взращивалась светскость, становится все труднее. И потери позиций ПСР и самого Эрдогана доказательство этому.

В свою очередь, у Эрдогана появилась возможность объединить консервативное общество Турции, повысив свою электоральную стабильность, воспользовавшись как бы это цинично не прозвучало, но трендовой информационной волной на Секторе Газы.

А потому, в выступлении Эрдогана, пронизанном именно религиозной тематикой, что делает его еще более абсурдным с учетом места, где это происходило (аэропорт имени Мустафы Кемаля Ататюрка), просматривается скорее политический популизм, чем реальная готовность президента Турции обнажать ятаганы. Вот только этот популизм, если и поможет самому Эрдогану удержать позиции еще на один срок, то Турции вряд ли сулит внешнеполитическое благополучие.

Не угрожай войной, не будучи готовым воевать

В этом разделе многие, наверное, ожидают увидеть что-то вроде сравнения милитарного потенциала Турции и Израиля, чем может турецкая сторона, не имея общей сухопутной границы с Израилем, угрожать Иерусалиму. Но этого здесь не будет. По одной простой причине.

Все эти красивые графики и иллюстрации, у какой армии сколько танков, истребителей и артиллерии — это забавы для дилетантов. На самом деле войны начинаются, ведутся и выигрываются не только количеством, но и качеством, а также рядом других сопутствующих факторов. Один из самых злободневных и до сих пор кровоточащих примеров — война в Украине. Если бы выводы делались по графикам и красивым картинкам о военном потенциале Украины и России, то украинская оборона должна была бы разрушиться… нет, не за три дня, но уж точно не продержалась бы как сейчас более полутора лет.

У Израиля есть одно отличительное свойство, которое, думаю, следует запомнить каждому соседу, пускающему желчь. Если Израиль не трогать, он живет себе тихо, мирно, развиваясь, строя будущее. Но стоит Израиль задеть, то он начинает разрастаться. Хотите мира? Не приводите к войне. 75 лет истории израильского государства тому пример.

И если Эрдогану хочется поиграть в сильного лидера, то ему не мешало бы изучить в деталях опыт Анвара Садата, как имея тотальное и всестороннее преимущество, можно не просто проиграть все, но и оказаться на шаг к потере даже своей собственной страны. На шаг к потере должности Эрдоган оказался в этом году, зачем же заводить себя в историческую петлю, из которой еще никому не удавалось выбраться?

Оставлять след в истории на века можно и без войн. Плохо, что мало кто это понимает. Но все-таки хочу надеяться на то, что слова Эрдогана, это больше для внутреннего политического потребления, чем для внешнего.

У Израиля есть одно отличительное свойство, которое, думаю, следует запомнить каждому соседу, пускающему желчь. Если Израиль не трогать, он живет себе тихо, мирно, развиваясь, строя будущее. Но стоит Израиль задеть, то он начинает разрастаться. Хотите мира? Не приводите к войне. 75 лет истории израильского государства тому пример.

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