Реформы, выборы и тотальная ответственность: что делать Украине ради получения денег США в 2024 году

"Локализация производства американского оружия в Украине через публично-частные партнерства, конфискация российских активов на Западе, развитие двусторонних договоров об оборонном сотрудничестве, тесное сотрудничество со странами НАТО в Европе, и главное — реформы, реформы и еще раз реформы с нулевой толерантностью к коррупции — это стратегические задачи для победы". Мнение

Совместно с ветеранами и военными провели неделю плотной адвокации за помощь Украине в Вашингтоне. Встречи в конгрессе, правительстве, разговоры и события с аналитическими центрами, интервью медиа.

Основные выводы и результаты.

1. Центр внимания американцев сместился к событиям в Израиле. Война в Украине уже сошла с передовиц газет и телевидения. Нам становится все сложнее напоминать американцам, что жестокая геноцидальная война РФ сейчас продолжается в горячей фазе, как и год назад.

2. Помощь для Украины стала предметом политических дебатов в предвыборном цикле. Это означает, что обоснованные логические аргументы действуют меньше, чем политические. Сейчас в США идет полным ходом война нарративов. Мы соревнуемся с нарративом "сколько можно платить Украине, если все это неизвестно когда завершится?", "лучше мы потратим эти деньги на безопасную границу с Мексикой", "почему мы должны платить украинским учителям и пенсионерам, если наши учителя и пенсионеры нуждаются в помощи?", "неизвестно куда деваются все эти десятки миллиардов".

3. Пакет помощи для Украины сейчас объединен с помощью для Израиля. Часть республиканцев хочет разъединить это финансирование, в то время как стратегия Белого Дома скорее проголосовать объединенный пакет. Нет никакой гарантии, что в ближайшее время помощь примут. Ситуация очень шаткая. Прямая бюджетная поддержка, скорее всего, будет уменьшенной и будет иметь серьезные требования к прозрачности и проведению реформ в области верховенства права. Здесь передаю привет Олегу Татарову в ОП.

4. Из хорошего — Байден уже больше не употребляет мантру "будем помогать столько сколько нужно". Республиканцы и значительная часть демократов требуют президента объяснить, какова конечная цель помощи Украине. Каких именно целей США помогут Украине достичь за 60 миллиардов долларов, которые заложены в пакет помощи.

5. Очень хорошо залетает политикам мессадж "Make Russia Pay", в рамках которого мы просим конфисковать 350 миллиардов российских суверенных активов.

6. Прекрасно воспринимается аргумент, что украинцы должны иметь достаточно оружия, чтобы разблокировать Черноморские порты и восстановить полноценную торговлю через море. Это уменьшит потребность американских налогоплательщиков предоставлять прямое финансирование в бюджет Украины.

7. Выборы в Украине становятся предметом политических дебатов внутри США. Далее будет разгоняться нарратив, что в Украине нет демократии, потому что Зеленский не проводит выборы. Мы максимально сбиваем идею американцев заставить/советовать нам проводить весной выборы.

8. Нужно больше объяснять, как Иран и Россия сотрудничают вместе, учатся друг у друга и координируются. Это две страны-спонсоры терроризма, которые поддерживают такие террористические организации, как Хамас, Хецбола, Вагнер Групп с целью ослабить коллективный Запад, особенно США, и переписать мировой порядок.

Глобальный вывод — мы должны становиться самозарадными и быть готовыми к постепенному уменьшению помощи из США или даже существенной остановки в долгосрочной перспективе. Выборы президента США через год становятся для нас большой проблемой.

Локализация производства американского оружия в Украине через публично-частные партнерства, конфискация российских активов на Западе, развитие двусторонних договоров об оборонном сотрудничестве, тесное сотрудничество со странами НАТО в Европе, и главное — реформы, реформы и еще раз реформы с нулевой толерантностью к коррупции — это стратегические задачи для победы.

Дальнейший объем и уровень помощи нам напрямую будет зависеть от нашей способности и серьезности намерений строить сильные независимые подотчетные государственные институты.

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