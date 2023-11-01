Мобилизоваться, сплотиться и играть вдолгую. Три условия победы в войне с Россией

Война — это урок, его надо взять для того, чтобы от него была польза, пишет эксперт Елена Панич . По ее мнению, очень многое будет зависеть от того, какие уроки мы все усвоим из этой войны и сделаем ли Украину лучше.

Часто думаю, научит ли нас чему-то эта война. Нас всех как народ, как нацию. Научит ли она, например, пониманию, что коррупция убивает? Станем ли мы лучше понимать свою ответственность друг перед другом и перед страной в целом, и даже перед миром? Даст ли нам все это хоть немного больше понимания, что коллективная безопасность — это стратегическая задача, и то не одного человека, а всех граждан? Мне все еще хочется верить, что война поможет нам преодолеть патернализм, популизм, суеверие и даже обычную жадность. Что мы просто станем умнее, более способными к дальновидным стратегическим коллективным решениям ради построения общего. Просто без этого не выжить в наших условиях.

Наверное, все эти мои пожелания не будут иметь слишком оптимистического ответа. Человечество знало много войн, и это не изменило в принципе природу человека и человеческих сообществ.

Но какое нам дело до человеческих сообществ? Нам надо выжить — именно нам и сегодня, сохранить свою страну, отстоять ее территориальную целостность, отвоевать нужный нам мир.

Так выглядит, что сейчас мы входим в ту стадию, когда вера тех, кто в начале войны были убеждены, что нам повезло с президентом, будет подвергаться большим испытаниям. Конечно, я говорю о рациональных людях, которым казалось, что Зеленский сделал невозможное — убедил весь мир в необходимости поддерживать Украину. Все эти долгие месяцы мы ожидали оружие, радовались ему, благодарили за него и, в конце концов, воспринимали его как должное. Благодаря оружию из других стран мы смогли стабилизировать фронт. В этом, как всегда, есть плюс, но есть и минус. Отрицательная сторона этого успеха — это привычка думать, что можно выпросить все, что всегда можно погримасничать, поплакать, пригрозить — и тебе все дадут. В такой ситуации о будущем можно не волноваться, только дождаться, когда оно наступит. Длительная помощь извне позволяет расслабиться, многим — вообще забыть о войне, снова спорить о каких-то второстепенных вещах, не думая о том, как может измениться ситуация в будущем. Вера в то, что тебе не дадут погибнуть, позволяет запросто откупаться от мобилизации, брать взятки, продавать гуманитарку, снова эксплуатировать бизнес, ну и все, как всегда. Ну, потому что ты же знаешь, что "от этого страна не погибнет". Но действительно ли не погибнет от этого?

Здесь еще раз приходится возвращаться к тому же вопросу: способности малого сообщества противостоять большому так, чтобы в конце концов, победить. Это не вопрос Палестины и Израиля. Это все об Украине. И о России. Россия не исчезнет. Она не исчезает. Не исчезает угроза ее дальнейшего продвижения вглубь Украины после "замораживания конфликта", которое нам сейчас навяжут. Способность противодействовать России, победить ее в этой войне все еще во многом зависит от нас. От нашей готовности мобилизоваться, сплотиться и играть вдолгую.

Я не знаю, насколько Зеленский вообще способен строить новую стратегию в условиях, когда его предыдущая, до недавнего времени успешная, стратегия выпрашивания оружия постепенно себя изживает. Так или иначе, он должен сделать это, и от того, насколько быстро и разумно он перестроится, будет зависеть жизнь миллионов украинцев. По сути то, как ему это удастся, покажет нашу общую способность как народа, как нации, отстоять свою субъектность. Этот президент — олицетворение всех нас как коллективного целого. Простите, если кого-то это обидит, но да, он олицетворяет на сегодня максимум способности Украины в политическом измерении. Все, что могло бы быть лучше, пока на маргинесе нашего общества и политикума.

Вообще, это какая-то такая жестокая ирония судьбы, что человек, который обещал "договориться с Россией" и быстро "закончить войну", вынужден воевать годами в условиях еще более жестокой и кровопролитной войны. Тот, кто искренне верил, что за несколько лет он поборет коррупцию, вынужден наблюдать, как благодаря его же управлению коррупция разрастается до масштабов национальной угрозы. Тот, кто больше всего любит аплодисменты, сталкивается с откровенным пренебрежением и высмеиванием, которые, наверное, будут только расти. Думаю, большинство его святых убеждений, с которыми он шел на выборы 2019 года, жизнь жестоко разбила. Но все ли это были только его убеждения? Разве большинство из нас не верили в то же самое?

Да, война — это урок. Но его надо взять для того, чтобы из него была польза. Очень многое будет зависеть от того, какие уроки мы все извлечем из этой войны. Эта война опровергла множество стереотипов цивилизованного мира, например, о том, что "Украина — это Россия", о "второй армии мира", о "России как жертве", о силе санкций и т.п. Но хуже всего то, что люди все равно держатся за свои стереотипы. Они не хотят прощаться с ними, и наверное, пока Россия на них не напала, они могут себе это позволить. Но мы не можем. Нам надо побороть свои стереотипы. Особенно в отношении к государству, к своим обязанностям, к ответственности. Нестандартные ситуации требуют нестандартных решений.

Для меня особенно очевидно, что нестандартные решения должны приниматься в борьбе с коррупцией. Те дискуссии, которые приходилось наблюдать вокруг этого вопроса, показывают, что коррупция разрушительна для страны сама по себе, но хайпование на сообщениях о коррупции может нанести не меньший вред. Особенно цинично выглядит, когда СМИ информируют о "коррупционных действиях", которые на самом деле не являются коррупционными. В некоторых случаях они и сами это знают, но все равно пишут, сознательно накручивая градус ненависти и недоверия в обществе. На мой взгляд, это преступление, особенно во время войны, когда доверие и сплоченность — это наш основной ресурс для победы.

Это тот самый случай, когда медиа ставят свои корпоративные интересы выше интересов всего общества. Для того, чтобы побороть коррупцию, нет необходимости привирать о ней для привлечения внимания читателей. Нет необходимости замалчивать ее, но так же нет необходимости докладывать о ней Ермаку или президенту лично. Для этого должны быть другие пути и механизмы.

Для всего этого и еще многих вещей нужны разумные решения, которые не будут выглядеть как подростковые эгоистические прихоти, но будут иметь в основе чувство ответственности. Этому надо научиться для того, чтобы победить в этой войне.

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