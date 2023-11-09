Нет махинаций с металлоломом и спиртом. Как Украине удалось преодолеть коррупцию в отдельных сферах

Вопреки распространенному мнению, побороть коррупцию в Украине — не такая уж неразрешимая задача, считает экономист Дмитрий Романович . Нужно просто устранить механизмы, порождающие коррупцию

В этот замечательный день, когда Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, к которому приложились тысячи и десятки тысяч госслужащих, политиков, общественных деятелей, не говоря уже о наших ВСУ, которые отстаивают нашу родину...

Хочу тезисно и без эмоций поговорить о коррупции, антикоррупции и эффективности государства.

Как давно вы что-то слышали о коррупции при получении квот на экспорт металлолома? Или как давно вы слышали о коррупции или злоупотреблениях при уплате паевого участия от застройщиков?

А почему? — потому что не существует больше ни квот, ни паевого участия. Отменили. И страшные коррупционные схемы ушли в прошлое из-за реформирования отрасли.

Как давно вы что-то слышали о коррупции на Укрспирте? — Последнее сообщение касается случаев за 2017-2020 годы до демонополизации отрасли и начала масштабной приватизации заводов, которая успешно продолжается даже во время войны. Качественное руководство и приватизация, которая уменьшает возможности в принципе делать коррупционные действия — понятный рецепт.

Вот такой я хочу видеть борьбу с коррупцией. Через дерегуляцию, демонополизацию, приватизацию, цифровизацию, системные реформы и внедрение лучших практик. Это и есть системная борьба с коррупцией. И было бы фантастически круто, если бы эти реформы имели большую поддержку общественного сектора, и не только его экономического сегмента. Потому что очень интересно, конечно, кого-то "догонять" и "клеймить", но значительно эффективнее просто убрать "кормушку".

Важна ли судебная система и антикоррупционная вертикаль — да, очень. И я поддерживал, и продолжаю поддерживать усилия по реформированию этой сферы, потому что это последнее слово государства. И если оно будет работать эффективно — каждый потенциальный коррупционер будет много раз думать перед тем, как совершить коррупционное преступление.

Однако, я бы хотел обратить внимание, что если мы хотим, чтобы НАПК эффективнее работало — вероятно, оно не должно собирать и анализировать данные от 1 млн декларантов, а быть сфокусированным на действительно топ-позициях. Оно, видимо, также не должно заниматься малозначительными делами, как внесение изменений в декларацию на 12 часов позже срока за деньги, полученные на основном месте работы, с последующим внесением в "реестр коррупционеров". Строгого "ну-ну-ну", присланного в кабинет декларанта, для первого случая было бы более чем достаточно, а не те 8 месяцев судебной волокиты. Это я свой кейс описал, если есть сомнения.

Я бы как-то фокусировал всю вертикаль на мониторинг образа жизни (для НАПК) или реальный фокус на поиск персональной выгоды в действиях (для отдельных кейсов НАБУ), чем на незначительных, технических, процедурных или даже чисто политических (policy) решений, принятых Кабмином. Ну и уровень квалификации с точки зрения понимания экономики, финансов, пожалуй, даже немного философии — также очень важен.

Из курса Фукуямы хорошо помню, что самые большие экономические прорывы происходили после уменьшения функций и роли государства с одновременным повышением эффективности госаппарата за счет того, что ты лучше можешь выполнять меньшее количество, но более важных функций (например, Китай после реформ Дэн Сяо Пина).

Также, посмотрев на госаппарат изнутри, скажу исключительно о собственных наблюдениях. Коррупция, конечно, существует, но обычно, недобропорядочных людей на госслужбе категорическое меньшинство — условные 5-10%. Еще процентов 30-40% — это просто неэффективные люди, которые или не обучены, или плохо направлены, а еще и запуганы бесконечными проверками, контролями, угрозами и т.д. Зарплаты низкие, нагрузка большая, ответственность не сравнимая с большинством других работ.

Но есть другая часть — добротных, добропорядочных и добросовестных людей, которые, несмотря на все, тянут на себе и евроинтеграцию, и дерегуляцию, и хорошие или глупые инициативы Правительства или парламента. И работают в ужасных условиях и за себя, и "за того парня" в условиях страшного недобора людей на госслужбе. Особенно после откровенно популистских решений по сокращению зарплат госслужащим.

И если совсем честно — главной целью ближайших реформ должно было бы стать признание этих людей:

через достойную зарплату (да, достойная зарплата чиновникам!!!);

через дерегуляцию и дебюрократизацию именно их деятельности;

и возможно, даже (страшно сказать!) снижения уровня бестолкового контроля за ними

Потому что именно эти, преимущественно непубличные госдепы, замначупры и главспецы тянут на себе телегу и европейской интеграции, и стейкхолдер ингейджмента, и имплементации замечательных идей руководства.

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