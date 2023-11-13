Как получить миллиарды долларов: шесть причин отсутствия инвестиций в Украину

Аналитик Анатолий Амелин объясняет, почему украинскому бизнесу не "светят" инвестиции из тех сотен миллиардов, что нам якобы обещают. Он выделяет шесть причин, и все они — в специфике самого отечественного бизнеса.

Знаете почему украинскому бизнесу не "светят" инвестиции из тех сотен миллиардов, что нам якобы обещают?)

Причина в самом Украинском бизнесе...

А точнее — отсутствие понимания, а что же нужно инвесторам и по каким правилам с ними работать.

Ниже приводится список основных причин/препятствий:

1. Первая, самая яркая — украинский малый, средний бизнес в 90% случаев путает инвестора со спонсором (!)

Это не шутка. Бизнес хочет привлечь капитал для развития, но об интересах инвестора, прибыльности инвестиций, возврате капитала инвестору в инвестиционных презентациях чаще всего ни слова (!)

2. Непрозрачность.

Это не моя оценка, а банкиров, которые не могут выдать кредит, видя оптимизированную отчетность украинских компаний.

По их словам, до 90% (!) украинских частных компаний используют схемы оптимизации налогов.

Как следствие — из отчетности банк не может построить прогноз, когда и за счет чего бизнес вернет кредит.

Ну и вы сами знаете, что налоговая отчетность и управленческая — в Украине две большие разницы.

Инвестору же для защиты своих инвестиций нужна прозрачность.

3. Система менеджмента.

Нет корпоративного управления и понятия, что это и с чем его едят.

В огромном количестве украинских частных компаний СЕО является основным акционером. И на нем связаны основные поставщики, клиенты, отношения.

Если он уходит (болеет или, не дай Бог, что-то случится), бизнес умирает.

В результате, есть безумная концентрация рисков, отсутствие системы балансировки интересов и контроля менеджмента...

4. Качество проектов.

Инвестиции обычно привлекаются в развитие бизнеса.

Качество подготовки украинских проектов также оставляет желать лучшего.

Владелец представляет свои потребности, как он считает, для расширения производства без ответа на классические вопросы, важные для инвестиционного процесса:

анализ рынка и маркетинговая стратегия;

нет моделирования сценариев, анализа рисков и инструментов их контроля и многое другое;

прогноз денежного потока (аргументированный) и стандартные инвестиционные показатели проекта — NPV, EBITDA, IRR, сроки возврата инвестиций и прочее

5. Неумение договариваться.

Весь западный мир успешен из-за умения находить консенсус.

То есть, находить общие интересы.

Для украинцев консенсус = проигрышу, потому что тебе нужно сделать шаг навстречу. Что украинцы делают еще крайне редко

6. Неадекватность оценок.

Каких только я подходов к оценке бизнесов не слышал)) и это без учета рынка, рисков и понимания логики.

Кто-то отталкивается в определении оценки бизнеса от выручки, кто-то от прибыли, кто-то рисует космические мультипликаторы к EBITDA.

В результате инвестор, послушав с десяток презентаций с неадекватными оценками, с радостью возвращается к себе домой в гавань адекватности.

В итоге, те миллиарды инвестиций, которые могут дойти в Украину — столкнутся с Украинской реальностью (и я еще не коснулся неадекватного украинского налогового регулирования, коррупции и рейдерства).

После чего он развернется и пойдет в ту же Польшу, где адекватность бизнеса — европейская, качество подготовки проектов на три порядка выше, а культура — цивилизованная, присущая развитому адекватному рынку.

Не грех поучиться у Польши, как вести дела

Что же делать?

Ну, решение проблемы начинается с ее осознания)

1. Первое и самое главное — нанять консультантов, которые уже имеют опыт причесывания бизнеса.

2. Второе. Ментально изменить отношение к бизнесу. Это не сын и не дочь, и не хобби, а актив, который создает стоимость и приносит доход

В Бизнес-школе меня научили, что каждый бизнес в любой момент времени должен быть готов к продаже, даже если он не продается. Готовность к продаже уже сама по себе означает: высокую эффективность, прозрачность и максимальную оценку бизнеса

3. Третье — работать прозрачно и легально ("в белую" и платить все налоги), чтобы не объяснять инвестору "ты суди не смотри, а вот сюда смотри".

4. Четвертое — начать строить систему корпоративного управления, где бизнес будет более независимым от собственника, связанных с ним рисками и управлять нанятыми профессионалами.

Начать можно с создания консультационного совета из авторитетных экспертов, направления:

стратегия;

маркетинг;

финансы и инвестиции;

корпоративное управление.

5. Ну и пятое — иметь стратегию развития бизнеса, хорошо понимать свой рынок и быть эффективнее конкурентов.

Здесь приведены далеко не все условия, но, бляха, даже их выполнение уже повышает шансы бизнеса на привлечение инвестиций (!).

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