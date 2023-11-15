Продуктовых карточек не будет. Почему в Украине невозможна экономика военного времени

Ни продуктовых карточек, ни трудовых армий, ни талонов на бензин в Украине не будет, уверяет экономист Алексей Кущ . Сейчас — не Вторая мировая война, и военный формат экономики просто невозможен.

Петр Охотин поднял очень важную тему, процитировав статью, в которой говорилось о необходимости перевода экономики Украины в военный формат.

Сейчас у нас звучит очень много аллюзий на историю Второй мировой войны. Все читают Шпеера или воспоминания британских и американских министров и генералов тех времен. Поэтому по аналогии хотят ввести и в Украине продуктовые карточки, создать трудовые армии или ввести талоны на топливо.

Это как бы такой исторический карго-культ: святая вера в то, что победить можно, только введя детский труд или трудовые смены по 12 часов.

Я всегда писал о невозможности введения формата военной экономики в 21 веке в условиях информационного общества потребления. Сейчас можно рассчитывать разве что на некоторые элементы мобилизационной экономики.

В то же время, именно за эту часть возможных "реформ" (относительно рисков создания у нас военной экономики) я спокоен.

Это проведенная у нас деиндустриализация и полный отказ от защиты внутреннего рынка в комплекте с отсутствием стимулов развития, меня раздражали. Потому что я знал, что долгосрочная шоковая терапия, в отличие от краткосрочной, убивает.

И к сожалению, "вашингтонский консенсус" Джефри Сакса — вполне себе реальная вещь, особенно при условии "смазки" МВФ.

Это именно тот ужас, который мог случиться, и он с нами произошел. Как и когда-то с Боливией.

Но насчет военной экономики я немного спокойнее, потому что даже если кто-то сдуру начнет ее реализовывать в наших реалиях, все закончится довольно быстро. Даже быстрее программ Мао в Китае по уничтожению воробьев и строительству персональных плавильных печей по производству металла "в каждом доме".

И этому есть одно фундаментальное объяснение.

Оно заключается в том, что авторы таких статей совершенно не знакомы с изменениями секторального строения экономики во время Второй мировой войны и теперь.

Тогда был индустриальный уклад и большая часть ВВП формировалась в промышленности, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве (первичный и вторичный секторы экономики).

Поэтому формат военной экономики заключался лишь в перезагрузке промышленности с гражданских рельсов на военные. И в переключении частного спроса на государственный заказ.

Это как перенаправить поезд с одного пути на другой путем переключения стрелок.

Условно говоря, с точки зрения сбыта, Форду в 1942 году безразлично было, какие авто производить, гражданские или военные. Последние даже легче — стабильный госзаказ, ноль маркетинга и рекламы, еще и государство поможет приструнить профсоюзы.

Но сейчас постиндустриальная фаза.

Даже в Украине, более 60% ВВП — это сектор услуг, который формирует наибольшую занятость населения и вклад в ВВП.

Перевести его в формат военной экономики — это заведомо проиграть.

Представьте себе, как миллионы барбершоперов, официантов, ФОПов или массажистов шагают в холодные цеха, где последний станок остановился лет 20 назад. И все уже сдано на металлолом.

Поэтому такие статьи о военной экономике действительно выглядят духоподъемно, и слова о ней звучат вдохновляюще, но это все — от незнания современных экономических процессов.

С реальностью это не имеет ничего общего, и это не реализуемо в принципе, даже в РФ.

Кстати, в РФ никто структуру экономики через колено не ломал и сектор услуг как был доминирующим и составлял более 60% ВВП, таким и остался.

Так что же делать Украине во время войны, как приспособить экономику к специфике военного положения?

Прежде всего, аккумулировать доходы от сырьевого сектора и сектора услуг на нужды технического образования, науки, инноваций и стимулов развития прорывных отраслей промышленности, в частности ВПК.

То есть, дать возможность гражданской экономике заработать деньги для финансирования необходимых отраслей ВПК.

Понимать, что ВПК не строится в пустоте.

Необходимы отрасли двойного назначения: смежники, комплектующие, переработка сырья, обрабатывающие отрасли, машиностроение.

Для этого нужны государственные инвестиции за счет гражданских доходов и частные инвестиции под гарантии государства, тысячи высококвалифицированных технических специалистов, рост производительности труда, генерация изобретений и т.д.

Условно говоря, нужен кластер ВПК, который формируется в среде промышленного развития, технического образования и науки за счет доходов гражданского сектора экономики и доходов от экспорта сырья.

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