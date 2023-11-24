Европа больше не хочет мигрантов. Что означает для Украины победа радикалов в Нидерландах

В Нидерландах победила ультраправая "Партия свободы" Герта Вилдерса — противника помощи Украине. Но аналитик Юрий Богданов предлагает не спешить с выводами — большинство голландских элит настроены продолжать прежний курс, и вообще дело там совсем не в нас.

В Нидерландах победила ультраправая "Партия свободы" Герта Вилдерса. У нее будет до 30% парламента. Теперь король должен поручить Вилдерсу формировать правительство. Но переговоры о коалиции будут, скорее всего, довольно долгими и не факт, что успешными для Вилдерса. Его потенциальные умеренно правые партнеры по коалиции не готовы (пока) подписаться под радикальными идеями запретить ислам и Коран. Во-первых, потому что это дичь. Во-вторых, потому что Вилдерс много лет живет под охраной из-за того, что радикальные исламисты за его взгляды угрожают его убить. А такой судьбы никто не хочет.

В целом, Генеральные штаты — самый дифференцированный парламент в Европе. В Нидерландах очень либеральная избирательная система, там в Парламенте может быть 10-15 партий одновременно. Но коалицию обычно формируют от 4 до 6. 2-3 "большие" и 2-3 "маленькие".

Эти выборы — досрочные, ведь Марк Рютте, который возглавлял правительство королевства почти 13 лет, летом объявил о том, что уходит. Из-за того, что не сумел договориться о политике по воссоединению семей беженцев от войны. Да, у нас (и в России) это называют миграционным кризисом, но к рабочей миграции это не имеет никакого отношения.

Коалиция Рютте собиралась ограничить возможности для воссоединения семей (то есть, когда к беженцам, которые уже в Нидерландах, приезжают те, кто еще находится в стране вооруженного конфликта). Вопрос был о беженцах от сирийской войны, вооруженных конфликтов в Африке, Ираке и тому подобное. Но не смогла договориться о параметрах этих ограничений. В итоге на этих выборах все бывшие коалицианты провалились. Но гипотетически все еще могут стать базой для центристской коалиции.

Именно на этом фоне Вилдерс увеличил свой результат 2021 вдвое.

Многолетний премьер Рютте уходит Фото: Twitter

В общем, Вилдерс — типичный сторонник концепции "национального суверенитета" внутри ЕС. ЕС — это "проклятые глобалисты", уничтожающие "национальную идентичность" и вообще — не надо это все Нидерландам. Кроме того, среди лозунгов Вилдерса — и то, что Нидерланды "слишком много платят в бюджет ЕС". В реальности королевство на самом деле — один из ключевых доноров Евросоюза, но бонусы от доступа к рынкам перевешивают. Что для ориентированной на экспорт технологических товаров и технологий экономики Нидерландов — критически важно.

Но люди, которые думают, что не очень выиграли от глобализации и евроинтеграции, а также консервативные слои готовы за такое голосовать. Хотя по объективным экономическим показателям, именно Нидерланды едва ли не больше всего выиграли от обоих процессов — и глобализации, и евроинтеграции. Но свои 30% обиженных и напуганных ситуативно найдутся везде.

Кроме того. Выборы пришлись на рост исламофобских настроений на фоне обострения на Ближнем Востоке и угрозу нового наплыва беженцев. Плюс это дало возможность Вилдерсу дополнительно играть на страхе перегрузки социальной системы и медицины королевства.

И относительно Украины. Повторюсь — мы не в центре политики других государств и мира. И противостояние изоляционистов с глобалистами, экстремистов с умеренными — это тренды и процессы гораздо более масштабные, чем наша война. Хотя нам это и трудно осознать, потому что наша война сейчас — в центре нашего мира.

Наша проблема в том, что мы еще чрезвычайно уязвимы. А еще очень часто нервно на все реагируем. Особенно, когда несколько негативных новостей совпадают во времени — это вообще БИНГО для мозга. Политические и управленческие процессы — не такие эмоциональные.

Поддерживать Украину — позиция подавляющего большинства нидерландской элиты. Поэтому, даже если Вилдерс сформирует коалицию под кучу ограничений со стороны партнеров, помощь Украине он вряд ли сможет откатить. Для нас главным вызовом остаются американские выборы.

Основа европейской системы — не персоналии и не эмоции, а институты и процедуры. Иногда медленные и из-за внутренних предохранителей очень осторожные, но устойчивые и проверенные временем. Поэтому да, и Си, Путин, и другие популисты с авторитарным креном (Орбан, Трамп, Вилдерс, Фицо, ПиС) могут штурмовать институции. И не очень вероятно, что им удастся их сломать. Хотя и заставят всех понервничать. Собственно, уже заставляют.

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