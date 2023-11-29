Туск придет — порядок наведет. Почему новая польская власть снимет блокаду границы

В ближайшее время ситуация в Польше для Украины изменится к лучшему, в том числе и по блокированию границы, предсказывает народный депутат Николай Княжицкий . Он связывает это с приходом к власти правительства Дональда Туска

Настоящим премьером Польши будет Туск

Продолжается блокирование украинско-польской границы, хотя всех протестующих — как кот наплакал. Даже польские журналисты информируют, что на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск их 5-6 человек.

Это переход с наибольшим объемом грузовых перевозок. Своеобразная аорта, идущая к сердцу, если транспортные пути сравнить с кровообращением экономики и обеспечения нашей армии всем необходимым.

В чем же причина такого вопиющего бесправия и полного бездействия польских властей?

Во внутренней польской политике и попустительстве польской властью деятельности пророссийских сил, которые действуют во вред Украине и самой Польше.

Вчера состоялся очередной акт политического театра. Премьер-министр Матеуш Моравецкий представил состав своего нового правительства, и его присягу принял президент Анджей Дуда.

Это правительство на две недели, потому что в Сейме сформировано новое оппозиционное большинство, которое не поддержит правительство Моравецкого. Кандидатом от этого нового большинства на должность премьер-министра является Дональд Туск.

Правительство на две недели означает, что оно не сделает ничего для разблокирования границы, потому что на самом деле нынешняя польская власть способствует организаторам незаконного перекрытия пунктов пропуска.

Вчера я был на границе, видел это бесправие собственными глазами. Украинские водители рассказали, что полиция останавливает наши грузовики, направляя их на своеобразный "контроль" к протестующим. И это они проверяют, груз коммерческий, гуманитарный — или может иметь и военное назначение.

Получается, что сегодня в Польше власть лежит на улице, ее может применять каждый, кому не лень. Например, представители пророссийской партии "Конфедерация".

Этот факт необходимо отметить отдельно, ведь блокирование украинско-польской границы наносит непоправимый вред Украине в зимнее время, когда все готовимся к массированным ударам по нашей инфраструктуре. Прямо или косвенно это играет на реализацию российского сценария ослабления Украины в критический период зимы.

Так перекрывают границы, играя на руку агрессору Фото: Полиция Польши

Есть еще одна составляющая политического театра, который разыгрывается в Польше, а именно — представительство этой страны на заседании Европейского совета 14-15 декабря. Во время этого саммита будет решаться судьба начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, вопрос финансовой помощи для нашего государства и введение 12-го пакета санкций против России.

Все эти решения хочет блокировать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его нужно остановить. Так же, как других сторонников России. А Дональд Туск — это настоящий друг Украины, который обещал восстановить добрососедские отношения с Украиной. После выступления спикера Финляндии в парламенте вспоминаю, как блестяще когда-то Туск выступал на украинском языке в Верховной Раде.

Итак, теперь о конституционных датах польского политического процесса.

Правительство Моравецкого прекратит свое существование 11 декабря, потому что оно не получит в Сейме вотум доверия. Избрание Туска и его кабинета должно состояться в этот день или 12 декабря. Президент Дуда должен принять присягу нового премьера и его министров 13 декабря.

Если так произойдет, тогда на заседании Евросовета Польшу будет представлять Туск, что усилит позиции нашего государства.

В ЕС Дональда Туска хорошо знают и уважают как председателя Европейского совета в 2014-2020 годах. Исходя из характеристик польского премьера, он будет одним из ведущих европейских политиков и неформальным лидером Центрально-Восточной Европы. Учитывая его личные качества, а также потенциал и значение Польши для ЕС и НАТО.

Украинцам стоит болеть за такой сценарий, потому что его реализация усилит позиции нашего государства во время судьбоносного заседания Европейского совета.

А границу нужно разблокировать уже сегодня. Это поможет укрепить проукраинские позиции премьер-министра Туска в Европе.

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