Риск для Зеленского. Чем может обернуться призыв Безуглой к отставке Залужного

Политолог Владимир Фесенко пытается предположить, что будет, если главкома Залужного отправят в отставку, как того хочет Марьяна Безуглая. Он считает, что это не принесет ничего хорошего ни президенту Зеленскому, ни власти в целом

В социальных сетях бурно обсуждают призывы депутата Марьяны Безуглой к отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Попробуем отвлечься от противоречивой фигуры госпожи Марьяны, от личных симпатий и антипатий к Залужному и Зеленскому, и оценить чисто рационально последствия вероятной отставки Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ.

Изменит ли это решение ситуацию на фронте? Вряд ли. Нынешние проблемы в боевых действиях с российскими войсками связаны не с фигурой Главнокомандующего ВСУ, а с огромной нехваткой ресурсов, в том числе — и бойцов на фронте. И если Залужного уволят, а ситуация на фронте не улучшится (что вполне вероятно), то многие в Украине скажут, что это является следствием увольнения Залужного. Также понятно, кого будут обвинять.

Но самая большая угроза — резкое усиление политических противоречий и в Вооруженных Силах, и в украинском обществе. Сейчас абсолютное большинство украинцев поддерживает одновременно и Зеленского, и Залужного. Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс для многих граждан Украины. Кого-то будут обвинять, кого-то оправдывать, трудно будет поддерживать одновременно обоих. Вряд ли это положительно повлияет на нашу сплоченность в борьбе с внешним врагом. И это я еще очень мягко формулирую. Негативные последствия могут возникнуть и в отношении к Украине со стороны наших международных партнеров.

От конфликта с Залужным Зеленский не выиграет ничего Фото: коллаж Фокус

Возникнут и чисто политические риски уже для Президента Зеленского. Увольнение Залужного автоматически сделает его центром концентрации и объединения для всех, кто не только не доволен действиями нынешней власти, а будет недоволен и увольнением Залужного. И таких будет немало. И сам Залужный, который сейчас сконцентрирован на военных делах, может в случае своего увольнения проявить себя и в политической сфере. И многие будут его к этому призывать. Если Залужный начнет свою собственную политическую деятельность и начнет формировать политическую команду, тогда у Президента Зеленского появится мощный конкурент, которого на сегодня нет. То есть, такие "доброжелатели", как Марьяна Безуглая, фактически предлагают перевести Залужного с чисто военной на политическую орбиту и тем самым создать реальную политическую альтернативу Зеленскому.

Еще одним следствием такой (пока чисто теоретической) ситуации может стать существенное изменение в отношении многих украинцев, особенно политически активной части общества, к возможности выборов в нынешних военных условиях. Сейчас абсолютное большинство украинцев выступают против выборов во время войны. Но в случае увольнения Залужного эта ситуация может поменяться. Симпатики Залужного, а их будет немало, наверняка начнут активно и публично выступать за проведение очередных президентских, а также и отложенных парламентских выборов. Это станет дополнительным фактором усиления внутриполитической турбулентности.

Госпожа Марьяна Безуглая, видимо, думает, что она сделала большую услугу Президенту Зеленскому, призывая к отставке Залужного. На самом деле, она своими провокационными заявлениями уже наделала много вреда президентской команде. Как это ни парадоксально, но то, что она предлагает, по сути является миной замедленного действия против Президента Зеленского, и, в определенной степени, против интересов Украины в условиях войны.

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