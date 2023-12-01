Сколько за статью в The Economist: почему в Украине любая критика считается заказухой

Любая статья в западной прессе, которая почему-то не нравится украинскому политику, сразу признается заказной. Таков менталитет украинцев, которые почему-то считают себя идеальными, констатирует экономист Евгений Дубогрыз

"Заказные статьи в The Economist" — цитата из поста одной публичной деятельницы, которую активно сейчас цитируют.

Фраза, которая, на мой взгляд, очень хорошо показывает, уж простите за некий пафос, цивилизационный разрыв, тот, который между нашим обществом и теми, кого мы называем "цивилизованным" или "развитым".

"Заказные статьи". Если написано что-то, что не нравится, то это обязательно "заказное" и "манипулятивное", безотносительно того, что именно написано. Во многих интервью топ-менеджеров что из public, что из private сектора это проскальзывает — "это все происки конкурентов", "заказные кампании", "у нас все идеально". Когда-то давно мне казалось, что это такие себе пиар-трюки, для внешней публики, а сами эти топы все понимают. Со временем убедился, что, наоборот, именно топ-топы именно в этом и убеждены (так же, как и очень юные реформаторы), что они все делают идеально, потому что это делают они, и наоборот, коммуникаторы и коммуникационщики, которым это все приходится "коммуницировать", понимают суть дела, но разве до того топа достучишься с этой сутью. "в The Economist". Это наша, и подозреваю, многих так же, как мы, развитых стран, классика — "если есть СМИ, то там можно заказать статью". То есть вообще такое, подсознательное, неприятие института репутации (и не только СМИ, а в целом), как такового. Справедливости ради, СМИ, наши, имею в виду, сделали действительно много, чтобы их воспринимали именно как "место, где можно заказать статью".

Потому что это же восприятие не единственного, страшно сказать, народного депутата, это действительно на уровне общества, на нашем уровне его развития, опять извините за пафос.

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