Деньги из США — не подарок. Почему партнеры Украины задерживают утверждение помощи

"До 15 декабря с пакетом поддержки Украины должны определиться Сенат и Конгресс США. Там продолжаются интенсивные дебаты, но вероятность получения двухпалатной поддержки пакета помощи Украине до новогодних каникул есть, и она высока. Финансирование со стороны ЕС и США — это не подарок, как об этом рассказывают популисты разного толка. Но и нам окончательно следует повзрослеть". Мнение

Следующая неделя должна стать решающей в утверждении планов бюджетного финансирования Украины.

14–15 декабря состоится саммит ЕС, где среди прочих должно быть рассмотрено и принято политическое решение по вопросу выделения 50 млрд евро Украине на 2024–2027 годы.

Напомню, речь идет о предложенном Еврокомиссией (ЕК) инструменте UkraineFacility, из которых:

39 млрд евро должно поступить на финансирование бюджета;

8 млрд евро — на льготные кредиты в приоритетные сектора экономики;

3 млрд евро — на техническую помощь.

По предложению ЕК, эти средства должны быть зарезервированы путем внесения изменений в бюджет ЕС на 2021–2027 годы и приняты в пакете вместе с другими статьями увеличения внутренних расходов ЕС (на миграцию, инвестиции в стратегические отрасли, обслуживание долга).

В наших руках — выполнять внешние договоренности и держать темп присоединения к ЕС после открытия переговоров Фото: РИА Новости

Как пишет FT, накануне Саммита между странами ЕС идут существенные споры относительно этого бюджетного пакета и, в том числе, относительно объемов помощи Украине. Победа ультраправых на парламентских выборах в Нидерландах и бюджетный кризис в ФРГ затрудняют достижение согласия о внесении изменений в бюджет ЕС. Это в дополнение к позиции Венгрии, которая вообще пытается блокировать выделение средств Украине в бюджете ЕС, закрепление помощи на внебюджетном (то есть менее гарантированном) уровне и уменьшение ее как минимум вдвое.

Выглядит так, что до 15 декабря с пакетом поддержки Украины должны определиться Сенат и Конгресс США. Там также продолжаются интенсивные дебаты, но вероятность получения двухпалатной поддержки пакета помощи Украине до новогодних каникул есть, и она высока.

Финансирование со стороны ЕС и США — это не подарок, как об этом рассказывают популисты разного толка

Уверен, что, несмотря на все споры, до конца года будут хорошие новости из Брюсселя и Вашингтона, которые покажут непреклонность наших союзников в противостоянии российской агрессии. Финансирование со стороны ЕС и США — это не подарок, как об этом рассказывают популисты разного рода. Не дай Бог какой-то стране когда-нибудь получать такие "подарки" судьбы. Убытки, которые Украина получила из-за обещанных в 90-е и неработающих международных гарантий безопасности, на порядок больше, чем внешняя помощь, которая позволяет удерживать на плаву экономику, социальную сферу и обороняться.

Но и нам окончательно следует повзрослеть. В наших руках мобилизация всех доступных внутренних ресурсов прежде всего от детенизации, уменьшения теневой экономики, беспощадная борьба с коррупционерами. В наших руках — развитие машиностроения, ОПК и других смежных отраслей, которые будут укреплять обороноспособность. В наших руках — выполнять внешние договоренности и держать темп присоединения к ЕС после открытия переговоров. Призыв "все для фронта, все для Победы" должен стать не просто красивым слоганом, а реальным побудительным мотивом для всего украинского общества.