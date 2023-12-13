США - больше не лидер свободного мира. Почему так будет, если прекратится помощь Украине

Отказ от помощи Украине совершенно политически невыгоден для США, предупреждает аналитик Айзек Шорр . Это лишит Америку статуса лидера свободного мира и приблизит ее к ядерному Армагеддону.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник отправился на Капитолийский холм, чтобы защитить свое дело. Его встретили со скептицизмом и даже некоторой враждебностью.

Сенатор Джей Ди Вэнс (республиканец от штата Огайо) возглавил антиукраинскую атаку, назвав призывы Зеленского к увеличению помощи "позорными" и предположив, что те, кого они убедили, "сократят социальное обеспечение" для финансирования иностранной коррупции.

Тем временем спикер Майк Джонсон выразил заинтересованность в продолжении поддержки дела Зеленского, но только при условии, что будет принят "преобразующий" закон о безопасности границ, а администрация Байдена сформулирует "четкую стратегию" для войны в Украине.

Объединенный пакет мер по Украине, границам и Израилю, который отстаивает Белый дом, несовершенен и мало что сделает для смягчения миграционного кризиса. Соответственно, нежелание республиканцев подписать его — и даже их стремление использовать помощь Украине в качестве разменной монеты — вполне объяснимы.

Тем не менее, они должны отвергнуть позицию Вэнса, разделяемую другими членами партии, о том, что "ни копейки больше" не должно быть отправлено в Украину, и принять меры для защиты не только людей Зеленского, но и безопасности и авторитета Соединенных Штатов во всем мире.

Россия Владимира Путина — это враг, у которого есть средства и намерения подорвать Америку и мировой порядок, который она поддерживает. Путин объединился с тоталитарной Коммунистической партией Китая и муллами Ирана, сея хаос, смерть и разрушения на Ближнем Востоке и в Европе.

Мир, который он стремится создать, — это мир, в котором сила подавляет правых, а злонамеренные субъекты могут безнаказанно действовать за пределами как человеческого, так и естественного права.

Если ему удастся аннексировать всю или значительную часть Украины, несмотря на уже перенесенные неудачи, он выполнит эту миссию.

Его успех будет усугублен, если его победа будет обусловлена ​​апатией Америки, поскольку авторитету Соединенных Штатов как союзника и лидера свободного мира будет нанесен потенциально смертельный удар.

Всегда считалось, что именно здесь — главный бастион свободы Фото: РИА Новости

Китай будет воодушевлен до такой степени, что может начать вторжение на Тайвань, которое потенциально может спровоцировать мировую войну.

Обширная террористическая сеть Ирана утешилась бы тем фактом, что "Великий Сатана" моргнул.

Действительно, даже если вы разделяете заявленные приоритеты самых истеричных критиков Украины, которые предупреждают, что американская поддержка Украины приближает нас к опасной близости к обмену ядерными ударами с Россией, отказ от Зеленского и его соотечественников — более опасный путь.

США и Россия в настоящее время не находятся в состоянии войны. Но присоединение Украины к России поставит Путина на границу НАТО, которую Америка вынуждена защищать согласно договору. Учитывая ненасытные амбиции российского диктатора и бесчисленные жизни, уже принесенные в жертву им, именно этот сценарий, а не его предотвращение, приблизит нас к Армагеддону.

Цена полного отказа на основе лживых аргументов Вэнса или даже разумных опасений Джонсона слишком высока.

То, что происходит на южной границе Соединенных Штатов ежедневно, представляет собой гуманитарный кризис и ответственность за национальную безопасность. Если республиканцы смогут договориться о реальной иммиграционной реформе или даже о каких-то эффективных краткосрочных мерах по сокращению этого национального затруднения, это будет для них большой заслугой.

Но они не должны позволить идеальному стать врагом хорошего или позволить, чтобы настойчивость демократов в том, чтобы взять на себя ответственность за катастрофу на границе, ввела их в заблуждение и заставила признать геополитическую катастрофу своей собственностью.

В последние годы обе стороны, похоже, усвоили идею о том, что выбор долгого пути эквивалентен капитуляции в данный момент.

Это пагубная ложь, которая отбрасывает страну и ее союзников назад.

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