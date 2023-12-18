Украине и Польше опять пора дружить. Как перезагрузить отношения прямо сейчас

Ухудшение отношений между Украиной и Польшей невыгодно обеим этим странам, отмечает польский политолог Марцин Заборовски в колонке для Politico. Приход к власти нового правительства Дональда Туска — удобный момент для перезагрузки.

Недавнее напряжение в отношениях Украины с ее крупнейшим западным соседом, Польшей, наносят ущерб обеим странам – и приносят пользу России. Чтобы избежать дальнейших разногласий, потребуется серьезная перезагрузка. И здесь выборы нового польского правительства могут стать возможностью начать все сначала.

После полномасштабного вторжения России в Украину Польша стала убежищем для миллионов беженцев. Страна была первой остановкой для более чем 10 миллионов украинцев в первые месяцы войны, причем 1,5 миллиона из них решили остаться — в дополнение к более чем 1,5 миллионам украинцев, которые уже жили там.

В то время большинство поляков занимались помощью военным беженцам, которым сразу же был предоставлен статус, аналогичный гражданству, с полным доступом к здравоохранению и образованию. Польша также предоставила Украине необходимое вооружение, включая гаубицы, танки и даже самолеты, на сумму более 3 миллиардов долларов.

Но осенью 2023 года отношения начали портиться.

Во-первых, правительства двух стран разошлись из-за импорта украинского зерна, которое, как жаловались польские фермеры, наводняло рынок и подрывало позиции отечественных поставщиков. Затем, в сентябре, польское правительство проигнорировало призыв Европейской комиссии отменить введенное Варшавой эмбарго на импорт зерна. В ответ украинское правительство угрожает подать иск Польше во Всемирную торговую организацию.

Спор привел к обмену резкими комментариями между обеими сторонами: президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в ООН предположил, что Польша эффективно помогает России.

После этого эскалация продолжилась: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна больше не будет поставлять Украине оружие, а вместо этого сосредоточится на своем перевооружении. Более того, поскольку Польша углубилась в предвыборную кампанию, некоторые министры заявили, что помощь и поддержка украинских беженцев должны прекратиться, поскольку ею злоупотребляют.

Хорошей новостью является то, что антиукраинская риторика не помогла правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) победить на выборах. Более того, антиукраинская крайне правая партия "Конфедерация" показала результаты значительно ниже ожиданий, набрав лишь 7 процентов голосов.

Плохая новость, однако, заключается в том, что антиукраинские протесты в Польше теперь распространились на транспортный сектор: водители грузовиков блокируют пункты пересечения границы и требуют вернуть систему ограниченных лицензий для украинских грузовиков (она была приостановлена ​​после начала войны).

И эта пограничная блокада в настоящее время создает серьезную проблему для международной торговли Украины, поскольку сухопутные маршруты часто являются единственным жизнеспособным транспортным средством страны.

Блокирование границы польскими перевозчиками Фото: Полиция Польши

Что нужно Польше и Украине, так это перезагрузка, которая позволила бы возобновить их прежнюю стратегическую близость. Но это не может произойти без прорыва на самом высоком политическом уровне. Недавние выборы в Польше создают подходящую возможность, и это должно быть полностью воспринято как новым польским правительством, так и украинским президентом и его кабинетом.

Как показывает история франко-германских и польско-германских отношений, действительно возможно установить новую прочную основу в двусторонних отношениях, если они твердо укоренены в сети институтов и взаимной приверженности европейской интеграции.

Например, Елисейский договор между Западной Германией и Францией, подписанный в 1963 году, создал прочную двустороннюю основу. А польско-германский Договор о добрососедстве, подписанный в 1991 году, проложил путь к расширению Европейского Союза на восток.

Украина и Польша, со своей стороны, были близкими друзьями с тех пор, как Киев провозгласил свою независимость, и две страны подписали двусторонний договор в 1992 году. Однако это документ другого времени и не имеет отношения к евроатлантическим устремлениям Украины сегодня.

По географическим причинам, а также историческим и культурным связям двух стран Польша находится в идеальном положении, чтобы выступать в качестве главного защитника Украины в ЕС и НАТО. Но для того, чтобы это произошло, отношения должны быть выгодны обоим государствам, и должны существовать механизмы, позволяющие быстро разрешать разногласия.

Например, банковский сектор Польши можно было бы привлечь к участию в приватизации украинских банков. Между тем, конфликт в сельскохозяйственном секторе можно превратить в возможность, которая позволит польским компаниям инвестировать в Украину, а украинским сельскохозяйственным предприятиям — получить доступ к современным польским технологиям переработки и сбыта.

Кроме того, послевоенное восстановление Украине выиграет от возможности арендовать польскую строительную технику. Этот процесс сталкивается с проблемами страхования, которые можно решить с помощью привлечения польских государственных страховщиков. А учитывая потребности Украины в безопасности, существует большой потенциал для совместного производства оборонной техники и боеприпасов, что могло бы дать экономический импульс приграничным регионам обеих стран.

Это лишь некоторые из многих других идей сотрудничества, которые были высказаны, но они вряд ли будут реализованы без твердой поддержки обоих правительств.

Когда новая польская коалиция придет к власти, мир будет следить за тем, какими окажутся внешнеполитические приоритеты Варшавы. Новый премьер-министр Дональд Туск может выбрать Киев в качестве одной из первых зарубежных столиц, которые он посетит. Он и Зеленский могли бы даже поехать вместе в Брюссель, чтобы активизировать усилия Украины по вступлению в ЕС и НАТО. И два лидера могли бы создать двустороннюю комиссию для разработки нового, обновленного договора.

Важность этого сближения выходит за рамки обеих стран. Точно так же, как не было бы европейской интеграции без франко-германского примирения, необходимы прочные двусторонние польско-украинские отношения, чтобы обеспечить спокойное будущее растущего ЕС.

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