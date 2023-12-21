Украина не едина, как и США. Почему разделенность нации - не повод для истерики и печали

Единство первых дней войны уже не вернуть — для этого нужен уровень угрозы, который существовал тогда (а этого, к счастью, пока не просматривается), пишет блогер Юрий Богданов . Но это вообще не значит, что "все пропало" — с этим можно и нужно жить.

Давайте отдельно вынесу о "единстве", потому что читать о единстве после каждого инфоповода утомляет.

МЫ БЫЛИ ТАКИМИ ЕДИНЫМИ В НАЧАЛЕ — ПОЧЕМУ СЕЙЧАС НЕ ТАК.

И сразу — поиск виновных. Почему единства нет или почему оно не такое.

В начале полномасштабного, "единение вокруг флага" на довольно короткий срок стерло социальные, экономические, политические, культурные, идеологические, возрастные и любые другие разногласия.

Но внешние обстоятельства не нивелировали их объективное наличие.

Кроме ИПСО врага, ошибок власти и оппозиции, природной глупости людей существуют неизлеченные, нерешенные, не проговоренные и даже неосознанные общественные проблемы: от социального неравенства (иногда принимающего откровенно уродливые формы) до реальной коррупции, от проблемы феодализма на местах до проблемы сломанных социальных лифтов, от не проговоренных исторических травм до языкового вопроса, где мы до сих пор не можем отойти от истеричности.

Наше общество достаточно сильно разделено по многим объективным факторам. Которые не нивелируются войной. Наша политика не может быть не расколота, наше медийное поле не может быть постоянно консолидировано, и не может украинское общество, полное фундаментальных проблем, быть монолитным и единым.

При таких стартовых условиях наше общество хорошо и эффективно консолидировалось и до сих пор сохраняет адекватную приоритезацию задач.

Даже если тратит время и силы на рефлексию или истерию тем, которые кажутся или даже являются второстепенными или незначимыми.

О расколе, который сейчас мы наблюдаем в американском обществе, например, или который реально существовал в УНР, или который реально существовал во французской республике во время первой и во время второй мировых войн (во втором случае он довел Францию до клинической смерти) у нас речи даже нет.

Во времена УНР раскол в украинской нации был гораздо глубже, чем сейчас

Как вернуть единство первых дней войны? Да никак. Потому что для этого нужен или уровень угрозы, который существовал тогда (а этого, к счастью, пока не просматривается). Или надо решить те проблемы, которые формируют НЕединство.

Чтобы у нас уровень социальной слаженности был на уровне Скандинавии, надо иметь институты и социальную атмосферу на уровне Скандинавии. А это не решить за год, это даже за 20 лет не решить. Но это вообще не свидетельствует, что "все пропало". С этим можно и нужно жить.

Просто не надо ждать несбыточного — и при этом не надо вести себя так, как будто мы, конкретные вы и я, не являемся частью этой проблемы.

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