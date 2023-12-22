"Прощание" с программистами. Как будет выглядеть профессия с приходом искусственного интеллекта

Работа программиста с развитием искусственного интеллекта не исчезнет, уверяет предприниматель Сергей Катков . ИИ в работе программиста (как и любого другого) — инструмент, позволяющий перейти на новый уровень абстракции.

Споры о замене программистов искусственным интеллектом, как СhatGPT, часто теряют суть вопроса.

Я сравниваю появление систем искусственного интеллекта в работе программиста с появлением циркулярной пилы в работе столяра. Как раньше столяр делал, например, стол? Пилил вручную доски, соединял их друг с другом. На качество стола влияло, например, умение столяра ровно отрезать доску. У неопытного получалось криво, потом детали плохо соединялись друг с другом.

С появлением циркулярной пилы это умение потеряло свою ценность — теперь любой новичок может отрезать ровно. Но все остальные вопросы остались. Какого размера стол? Почему именно такого? Из какого материала и почему именно из него? И другие параметры.

Столяры не исчезли, но их работа стала более продуктивной и менее рутинной. Но нужно было освоить пилу. Хотя, если единственное, что он умел, — это пилить, тогда да, его работа была под угрозой. Но кто освоил пилу — не потерял работу, а, наоборот, стал зарабатывать больше, а уставать меньше.

Аналогично с программистами. Что мы разрабатываем? Почему именно это? Почему именно так? Кто этим будет пользоваться и зачем?

Работа программиста не исчезнет, но с развитием подобных систем все меньше будет похожа на кодинг и все больше — на дизайн, на проектирование. Хотя умный программист и раньше всегда об этом думал.

Работа программиста станет больше похожа на работу маркетолога-стратега. На работу бизнесмена. В ней будет больше "понимать задачу пользователя" и меньше "делать по ТЗ". Сколько программистов не любят составлять ТЗ, но хотят, чтобы его дали, чтобы делать по ТЗ? Вот, теперь составить грамотное ТЗ будет еще важнее, именно этому нужно будет научиться, а не новому фреймворку.

У хорошего программиста перспектива всегда будет Фото: Getty Images

А если все, что умел программист, — это просто кодить по ТЗ и ничему больше учиться не хотел, тогда да, его работа под угрозой.

То есть ИИ в работе программиста (как и любого другого) — инструмент, позволяющий перейти на новый уровень абстракции. При этом в работе программиста появление подобных инструментов — норма. Обычное дело. Например, когда-то появление языков программирования позволило отказаться от ассемблера и создавать более масштабные программы.

На этот раз инструмент мощный, я бы сказал, ассистент. Чем больше осваиваешь, тем больше помогает. Еще и развивается со временем. Но когда работа программиста была в формате "научился и пользуюсь годами одними и теми же навыками"?

Каждый профессионал постоянно учится. Всегда так было. Теперь научиться даже проще в определенном смысле. Можно использовать обычный язык и уже получать впечатляющие результаты. К тому же учиться можно с помощью того же ИИ.

Кстати, ИИ может привести в разработку людей, которые программировать не умеют и не собираются. Как сейчас мало кто из программистов может что-то разобрать на ассемблере, но может написать актуальную программу, так появятся люди, которые хорошо понимают, что нужно пользователю и как это сформулировать для ИИ. Те же промт-инженеры, мне кажется, — только первый шаг. Появится еще немало специальностей в этом направлении. И эти люди еще немало удивят нынешних разработчиков. Уже хотя бы потому, что будут смотреть на задачи с другой, непривычной стороны.

Исчезновения программистов не будет. Будет переход на новый уровень абстракции.

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