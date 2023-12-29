ИИ убьет фотографию. Как изменится искусство отражения мира с появлением нейросетей

Когда-то боялись, что фотография убьет живопись — но этого не случилось, просто смысл работы художников стал другим. С появлением искусственного интеллекта фотография подошла к аналогичному перепутью, пишет в колонке для The New York Times критик Гидеон Джекобс.

Джон Жарковски, легендарный бывший куратор Музея современного искусства, однажды описал фотографию как "акт указания". И на протяжении почти 200 лет с момента своего создания идея фотографии заключалась в захвате визуальной перспективы физического мира с помощью света — сначала с помощью светочувствительных пластин, затем пленки, а затем цифровых датчиков. Когда цифровые фотоаппараты стали широко доступны, многие фотографы жаловались на отход от аналоговых технологий, но в основном определение Жарковского все еще оставалось в силе: фотография состоит из наведения, как реакции на что-то, существующее в мире.

Однако с появлением ИИ и генераторов изображений это определение кажется устаревшим.

Генеративный ИИ может создавать фотореалистичные изображения, обычно в ответ на письменные запросы. Эти изображения доступны для покупки в крупных агентствах стоковой фотографии наряду с традиционными фотографиями. Они обычно становятся вирусными, прежде чем их разоблачают. Иногда они даже выигрывают престижные фотопремии. Все это возобновило дискуссию двухвековой давности: что именно можно назвать фотографией?

Это не вопрос этимологических придирок. Вызов "фотографии" со стороны ИИ — практика, с которой я часто сталкиваюсь — может усилить чувство дезориентации в момент, который уже кажется глубоко дезориентирующим. Благодаря повсеместному распространению цифровых камер мы живем в мире, уже переполненном фотографиями; ежегодно выкладывается более триллиона. Этими цифровыми изображениями уже можно легко манипулировать с помощью существующих инструментов, в том числе встроенных в ваш телефон. И все же они имеют какое-то прямое отношение к реальным сценам и событиям.

Теперь мы сталкиваемся с новым потоком образов — какими бы искусными и убедительными они ни были, но они далеки от реальности. ИИ-изображения обычно представляют собой цифровую композицию бесчисленного множества существующих фотографий — так по какому определению они реальны? Неудивительно, что некоторые наблюдатели задаются вопросом: как мы можем верить всему, что видим?

Помимо вполне реальной обеспокоенности по поводу средств к существованию профессиональных фотографов, особенно тех, кто занимается коммерческой фотографией, меня беспокоит то, что генераторы изображений могут сделать общество в целом более уязвимым для широкомасштабных манипуляций – как предвещает мистификация от искусственного интеллекта с изображением Дональда Трампа, яростно сопротивляющегося аресту, или, что более комично, Папы Франциска в пальто от Баленсиаги.

Один из знаменитых примеров того, что может сделать графическая нейросеть Фото: Фокус

Но, несмотря на весь негативный потенциал, я также вижу возможность того, что эти события положат начало разговору обо всех визуальных средствах массовой информации и отношении этих изображений, какими бы они ни были созданы, к так называемой истине — и будут способствовать формированию образованного скептицизма.

Художники, писатели и теоретики уже давно отмечают нашу человеческую склонность проецировать скользкие идеи об истине на двумерные поверхности. В 1921 году Францу Кафке рассказали о чудесной машине, которая могла автоматически фотографировать человека, — "механическом Познай себя". Он предложил свое название аппарату: "Ошибка-Сам". Кафка опередил свое время. В эссе Сьюзан Зонтаг 1977 года "В пещере Платона" она написала: "Хотя в некотором смысле камера действительно фиксирует реальность, а не просто интерпретирует ее, фотографии являются такой же интерпретацией мира, как картины и рисунки". Каждая фотография, утверждала она, неизбежно является продуктом бесчисленных решений, сознательно или нет, обусловленных пристрастиями и предубеждениями фотографа, а также ограничениями и параметрами технологии.

Поэтому, когда я слышу, как некоторые люди говорят о том, что ИИ ведет к вымиранию фотографии, я часто думаю о французском художнике Поле Делароше, который, согласно легенде, объявил живопись "мертвой" после того, как увидел дагерротип, одно из первых фотографических изобретений. Живопись не умерла; оно просто превратилось в другой вид искусства, свободный от обязательств правдоподобия.

Фотография подошла к аналогичному перепутью.

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