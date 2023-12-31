15 точек войны. В каких местах планеты будет неспокойно в течение 2024 года

Увы, конфликтов в следующем году вряд ли станет меньше, пишет аналитик Анатолий Амелин. И прогнозирует "горячие точки" на планете в 2024-м, напоминая старую истину: если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно...

Мама учила: "Надейся на лучшее, готовься к худшему".

Новая тактика орды — разжигание в мире военных конфликтов для распыления внимания и помощи партнеров Украины.

Мы уже видели, как повлиял конфликт в Израиле на сокращение объемов военной и финансовой помощи Украине.

Краткое напоминание горячих военных конфликтов 2023 года и ожидание новых военных конфликтов в 2024 году.

Итак, 2023 год кроме Украины, горячие конфликты были в:

Нагорный Карабах. Массовые протесты в Иране против действующей власти. Йемен. Гражданская война в Эфиопии. Военный переворот в Конго (не без участия "Вагнера"). Военный конфликт в африканском регионе Сахель. Бандитский произвол и гуманитарная катастрофа в Гаити. Протесты и беспорядки в Пакистане. Рост напряженности в Тайване. Нападение боевиков ХАМАС на Израиль. Военный переворот в Нигере (не без участия "Вагнера"). Гражданская война в Мьянме. Военный переворот в Габоне. Гражданская война в Судане.

К нескольким конфликтам в Африке была причастна печально известная ЧВК "Вагнер" Фото: ТСН

К чему еще стоит готовиться в 2024 году?

Продолжение военного конфликта в Йемене. После продолжающегося военного вмешательства Израиля в секторе Газа повстанцы-хуситы, контролирующие часть Йемена, угрожают морскому судоходству, проходящему через пролив Баб-эль-Мандаб и Суэцкий канал. Поскольку примерно 30% мировых морских контейнерных перевозок проходит через этот торговый маршрут, полномасштабная война между Западом и повстанцами-хуситами в Йемене может серьезно повлиять на мировую экономику. Южно-Китайское море (Китай, Малайзия, Филиппины и Вьетнам). "Напряженность в Южно-Китайском море снова разгорается", — сообщил CNN в сентябре 2023 года после попыток Китая вырвать контроль над "рядом малоизвестных рифов и атоллов вдали от береговой линии Южно-Китайского моря, [путем] создания военных объектов, включая взлетно-посадочные полосы и порты". Геополитическое значение Южно-Китайского моря как перекрестка морской торговли невозможно переоценить; через этот перекресток в мир отправляется более 50% промышленной продукции Японии и Китая. Тайваньский пролив (Китай и Тайвань). В августе 2023 года, после визита вице-президента Тайваня Уильяма Лая в США, "Китай начал широко ожидаемые учения вблизи Тайваня в гневном ответе на его короткие визиты в Соединенные Штаты". Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что, в отличие от России, Китай слишком интегрирован в мировую экономику, чтобы рисковать разрушением своей и без того шаткой внутренней экономики войной из-за Тайваня — по крайней мере, в ближайшее время. Африканский Рог (Эфиопия, Сомали, Эритрея и Джибути). Наиболее заметно то, что гражданская война в Судане продолжается между соперничающими группировками с апреля 2023 года. В то время как Южный Судан и Сомали борются с почти полным отсутствием верховенства закона и политической стабильности, присутствие таких опасных группировок, как "Аль-Шабааб" и банды пиратов Сомали, растет. Джамму и Кашмир (Индия и Пакистан). В течение последних семи десятилетий Кашмир был эпицентром ожесточенного спора между Индией и Пакистаном, в котором жители Джамму являются неотъемлемой стороной. Индия сейчас разместила в регионе более 900 000 военнослужащих — знак, который трудно интерпретировать оптимистично. Совокупное население двух южноазиатских ядерных держав превышает 1,6 миллиарда человек. Любая военная конфронтация между двумя странами будет иметь катастрофические последствия для мировой экономики, тем более, что Индия все чаще становится частью цепочки поставок различных отраслей — от программного обеспечения и информационных технологий до фармацевтики. Реализация территориальных претензий Венесуэлы к Гайане. В Венесуэле 95% участников референдума поддержали территориальные претензии к Гайане. Развитие конфликта и бедствия в Демократической Республике Конго. Страна вступает в 2024 год с 25,4 миллионами людей, нуждающихся в гуманитарной помощи — больше, чем в любой другой стране мира. Продолжение гражданской войны в Эфиопии. Продолжение гуманитарной катастрофы в Нигере. Сомали. Продолжение боевых действий между войсками правительства и вооруженной группировкой "Аш-Шабааб". Мали. Эскалация конфликта между правительством, вооруженными группировками и оппозиционными группировками туарегов в 2024 году может серьезно увеличить ущерб мирному населению. Продолжение военного конфликта в Мьянме (Бирма). Новые вооруженные столкновения в Буркина-Фасо после военного переворота 2022 года. Усиливающаяся осада городов вооруженными группировками приведет к увеличению гуманитарных потребностей. Продолжение военного конфликта в Израиле и Палестине. Продолжение гражданской войны в Судане.

Это далеко не все потенциальные горячие точки.

Существуют риски вспышек новых военных конфликтов почти на каждом континенте.

Мы понимаем, что "если звезды зажигаются, это кому-то нужно".

Нам же важно помнить о том, что военная и финансовая помощь, волзможно, будет сокращаться, а значит, рассчитывать можем только на себя.

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