Удар по куратору Украины. Что означает гарвардский скандал вокруг Пенни Притцкер

В США начинается скандал со специальной представительницей США по вопросам экономического восстановления Украины Пени Притцкер. Аналитик Тимофей Милованов отмечает, что вроде бы эта история нас и не касается, но может очень затронуть.

В США начинается политизированный скандал со специальной представительницей США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер с целью заставить ее уйти в отставку с позиции руководительницы наблюдательного совета Гарварда

Для нас это означает, что критика и давление на Пенни Притцкер может поставить под угрозу ее положение в администрации Байдена, ее фокус на Украине и эффективность ее работы как специального представителя США, который координирует жизненно важную американскую политику экономической помощи и восстановления Украины. У нее теперь просто может стать меньше времени, она может поставить Украину на второе место после скандала, или в администрации могут начать осторожничать с ней.

Что происходит? Давление связано с отставкой на этой неделе президента Гарварда Клодин Гей. Я писал об этом вчера. Некоторые читатели не согласились, что плагиат Клодин сыграл значительную роль, хотя бы как инструмент для отставки. Но теперь именно в этом — плохой реакцией на плагиат — обвиняют Пенни. Критики говорят, что она неправильно справилась с приемом Гей на работу и реакцией на обвинения в плагиате.

Скандал в Гарвардском королевстве Фото: under35.me

Миллиардер хедж-фонда и демократ Билл Акман возглавил критику, заявив, что Притцкер руководила стратегией, которая сделала возможным антисемитизм на академическом мероприятии, состоявшемся после нападения ХАМАС на Израиль. Именно он атаковал Клодин до этого.

Притцкер возглавляла поиск президента Гарварда полгода назад, выбрав кандидатуру Гей, и защищает ее как качественный выбор в условиях сложной университетской политики. У нее много защитников, которые говорят, что она прекрасный лидер и все делала правильно.

Подключились республиканцы (Пенни — большой донор демократической партии). Уже есть письма-запросы конгрессвумен Вирджинии Фокс об отставке Гей.

Имея связи с администрациями Обамы и Байдена, для Притцкер этот скандал, который называют битвой миллиардеров, становится очень противоречивым.

Что это может означать для Украины по моему мнению, я написал выше. Потеря фокуса и внимания представителя американской администрации по вопросам экономики. И это в критическое время, когда США не предоставили поддержку на этот год. Это плохо. Надеюсь, скандал быстро закончится и Пени сможет сфокусироваться на Украине.

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