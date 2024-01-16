Три сумасшедших дня. Какой тревожный прогноз делает на 16—18 января народный синоптик

В середине января украинцам выпадает несколько по-настоящему сумасшедших дней. Народный синоптик Наталья Диденко предупреждает всех, а метеозависимых особенно, о резких скачках погоды в ближайшее время.

Дорогие гипертоники, гипотоники и прочие периодические метеопаты-потерпевшие от скачущей погоды!

Вот синоптический график только для Киева в ближайшие дни!

16 января: 2—5 градусов мороза. Облачно;

17 января — ууух! Похолодание ночью до -10—12 градусов! Прояснения;

18 января ночью -5—7 градусов, а уже днем 18 января — ууух! Потепление до +4 градусов!

Снег-дождь!

И практически ежедневно ветер — если не штормовой, до 15 метров в секунду, так порывистый.

И влажность повышенная.

А 18 января ночью снег, а днем — дождь!

Так что сами понимаете, как важно не забывать вовремя принимать лекарства от высокого давления, держать их неподалеку от головной боли, профилактически вспоминать противодействие переменчивой погоде, уже не говорю о круговерти в шкафу теплых курток с демисезонными, толстой шапки с легкой, массивных ботинок с более легкими, но высокими от луж.

Главное, что пол зимы провели, позади — ноябрь, впереди — март.

Надо держаться бодро — нам еще вместе как минимум весну встречать!

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