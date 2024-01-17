Всемирный российский обман. Как Путин заигрывает с Глобальным Югом

У Глобального Юга могут быть какие угодно точки соприкосновения с Россией — но только не борьба против мирового империализма, считает историк Тарас Кузьо в колонке для Atlantic Council. Россия была и остается колониальной державой по сути

Полномасштабное российское вторжение в Украину изменило геополитический ландшафт и привело почти к полному разрыву и без того непростых отношений между Москвой и западным миром. Кремль стремился компенсировать эту потерю за счет укрепления экономических и дипломатических связей с Глобальным Югом.

Очевидно, стремясь обеспечить идеологическую основу для этого вынужденного поворота от Запада, Владимир Путин стремился продвигать Россию как лидера глобального антиколониального движения. Этот циничный шаг перекликается с прежней советской пропагандой, позиционировавшей СССР как врага западного империализма. Что особенно важно, это также обеляет долгую историю колониальной экспансии России, одновременно игнорируя открыто империалистическую войну, которую режим Путина ведет на Украине.

Впервые Путин поддержал антиколониальную позицию России во время церемонии в сентябре 2022 года, посвященной "аннексии" четырех частично оккупированных украинских провинций. В какой-то момент своего выступления российский лидер конкретно говорил о прекращении гегемонии США посредством "антиколониального движения", которое возглавит Москва.

С тех пор он продолжает пропагандировать эту антиколониальную идеологию. На форуме во Владивостоке в сентябре 2023 года Путин заявил, что Россия "никогда и нигде не была колонизатором". Месяц спустя он заявил международной аудитории в ежегодном дискуссионном клубе "Валдай", что "эра колониального правления" давно закончилась, прежде чем обвинить Запад в ограблении всей планеты. "История Запада, по сути, является хроникой бесконечной экспансии", — заявил Путин без тени иронии, несмотря на то, что он правил крупнейшей страной в мире, возникшей благодаря многовековой неустанной имперской экспансии.

Любой, кто имеет базовые знания по истории России, поймет абсурдность попыток Путина изобразить свою страну идеологическим противником империализма. Современная Россия включает в себя огромные территории, завоеванные, начиная с пятнадцатого века. В царскую эпоху имперская Россия поглотила множество нерусских наций и включила в себя большую часть территории северной Евразии, в конечном итоге достигнув Тихого океана.

Экспансия в Сибирь и на Кавказ предоставила поколениям российских правителей доступ к ценным ресурсам, включая нефть, газ, золото, алмазы, древесину и многое другое. Эти природные богатства были основным источником богатства России на протяжении сотен лет, представляя собой хрестоматийный пример колониальной эксплуатации.

В то время, как российская имперская элита обогатилась, нерусские народы империи получили очень мало в обмен на разграбление их природных ресурсов. Действительно, эти нероссийские регионы остаются одними из самых бедных и обездоленных регионов сегодняшней Российской Федерации. Путин воспользовался этой маргинализацией, набрав непропорционально большое количество солдат из этих регионов для своего вторжения на Украину.

Лицемерие антиколониальной позиции Путина наиболее очевидно проявляется в контексте продолжающейся войны России на Украине. Он публично сравнил вторжение на Украину с имперскими захватническими войнами российского царя Петра Великого в восемнадцатом веке и, похоже, не обеспокоен очевидными противоречиями между этим открыто империалистическим поведением и его явным противостоянием "западному колониализму". В антиутопическом мире Путина, конечно, Россия борется за освобождение украинцев от гнусного влияния Запада.

Путин не видит проявления империализма в стремлении подражать Петру I.

Путинский антиколониализм перекликается с советскими нарративами, которые впервые возникли после большевистской революции, а затем получили дальнейшее развитие во время холодной войны. Советская антиколониальная пропаганда первоначально была сосредоточена на критике царского империализма и поддержке угнетенных народов старой Российской империи. Однако ситуация изменилась, когда Сталин пришел к власти в конце 1920-х годов. В течение следующих десятилетий сталинский режим реабилитировал имперский национализм царской эпохи. В советских учебниках даже утверждалось, что инородцы добровольно решили присоединиться к Российской империи.

Начало холодной войны привело к серьезному всплеску советской антиколониальной пропаганды, при этом коммунистические власти активно поддерживали освободительные движения, охватившие Африку и Азию в течение десятилетий после Второй мировой войны. На протяжении прошлого года Путин неоднократно пытался подчеркнуть эту историю советской поддержки стран, стремящихся избавиться от западного колониального правления, особенно в обращении к африканским лидерам.

Антиколониальные устремления Путина также отражают неспособность современной России провести критический самоанализ царского и советского империализма. За три десятилетия, прошедшие после распада СССР, почти не было предпринято усилий по изучению колониальной политики Кремля в отношении многих нерусских народов, подвергшихся многовековому имперскому правлению. Вместо этого государственные архивы России по большей части остаются закрытыми, а Москва отказывается принять политику деколонизации, которую можно наблюдать в независимой Украине, странах Балтии и некоторых других бывших советских республиках.

С тех пор как Путин пришел к власти на рубеже тысячелетий, Россия реабилитировала идеологию империализма, одновременно прославляя царскую и советскую империи, с помощью постоянного потока фильмов, сериалов, литературы и школьных учебников, прославляющих и укрепляющих имперскую идентичность России. Тем временем преступления против нерусских народов империи, такие, как геноцид Голодомора, унесшего жизни миллионов украинцев в начале 1930-х годов, были затушеваны или полностью вычеркнуты из официальной истории.

Удивительно, но нежелание современной России противостоять имперскому прошлому страны было отражено многими западными учеными и комментаторами, которые продолжают игнорировать проблему российского колониализма, несмотря на тревожные империалистические инстинкты путинского режима. Западные истории России по-прежнему часто следуют шаблону, установленному Кремлем, и включают ссылки на "тысячелетнюю историю России", не признавая притязаний Украины на наследие средневекового государства Киевская Русь.

Попытка Путина позиционировать Россию как ведущую антиколониальную державу мира — это нечто большее, чем просто геополитический оппортунизм, вызванный необходимостью испортить отношения с Западом. Это кульминация десятилетий царской, советской и постсоветской идеологической обработки, которая оправдывала российский колониализм по отношению к украинцам и другим нерусским народам, одновременно смешивая собственную антизападную ксенофобию России с более широкой оппозицией доминирующей роли Запада в глобальной политике.

У стран Глобального Юга может быть много веских причин для установления более тесных связей с путинской Россией, но общая оппозиция империализму, безусловно, не входит в их число. Напротив, если антиимперские настроения на Глобальном Юге и оказывают какое-либо влияние на отношение к российскому вторжению в Украину, это логически должно способствовать поддержке борьбы Украины против российского империализма.

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